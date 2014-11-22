جریان تکفیری خطری برای بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست با اشاره به برگزاری کنگره جهانی خطر جریان های تکفیری از دیدگاه اسلام که طی روزهای آتی در قم برگزار می شود، ابراز داشت: بی شک برگزاری این گونه همایشها و سمینارها آغاز خوبی در راستای شناساندن جریان تکفیریها و بازگویی خطر وجودی آن برای جهان اسلام و بلکه جامعه بشری است.
وی افزود: حضور علما و اندیشمندان شاخصی از کشورهای اسلامی از جمله ایران در این کنگره و برگزاری نشستهای علمی در آن، ارزشمند است و البته باید توجه داشت اگر همایش و سمیناری که قرار است برگزار گردد، باید نگاه به آن همه جانبه باشد.
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم اضافه کرد: باید به این نکته مهم و کلیدی توجه داشت که ما با جریان تکفیری و داعش نباید سیاسی محض برخورد کنیم، ضمن آن که نباید آن را مذهبی محض بدانیم.
حجت الاسلام علیدوست خاطرنشان کرد: شکی نیست که داعش و تکفیریها ساخته و پرداخته دست استکبار و صهیونیسم است و حامیان آنها کشورهای مرتجع عربی منطقه هستند، اما نباید از ضلع مهم دیگر این جریان که همانا مدارس مکه و مدینه و پاکستان است غافل شد که اینها تفکر تکفیری را رواج میدهند و مجوز قتل و کشتار را آن عالمی از حجاز میدهد که به دروغ میگوید، اگر شیعه را بکشید به فلان مرتبه رستگاری و بهشت میرسید.
وی همچنین در ادامه سخنان خود بر لزوم تاثیرگذاری همایشهایی از این دست تأکید کرد و گفت: ما در دنیا به کشور پرهمایش شناخته شدهایم و واقعاً اگر بخواهیم این برنامهها نتیجه بدهد، باید با راهکارها و برنامههای عملی به دنبال استمرار و پیگیری اثرگذاری آنها باشیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: نکته دیگر این است که ما نباید فقط جهان اسلام را درگیر مبارزه با جریان شوم تکفیری کنیم، بلکه لازم است حتی مسیحیت و سایر مذاهب و دیگر افراد را دخیل کنیم.
به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام علیدوست تأکید کرد: بی گمان افرادی از مذاهب و ادیان گوناگون در این زمینه حرفهایی برای گفتن دارند و ما باید با بررسی دقیق آسیب های این جریان خطرناک، از ظرفیت عظیم جهانی در این راستا بهره برداری لازم را بکنیم و اگر این مسئله را یک آسیب و خطر جهانی بدانیم و تلقی کنیم بهتر میتوانیم به نتایج مورد نظر دست یابیم.