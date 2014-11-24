گزارشی از حضور رئيس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز اين سفر، آیتالله رشاد در محل نمایندگی جامعة المصطفی(ص) در جاکارتای اندونزی با مدیر و تعدادی از معاونین نمایندگی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار صمیمانه، دکتر سیدمفید حسینی کوهساری به عنوان مدیر نمایندگی، ضمن عرض خیرمقدم خدمت آیتالله رشاد، ویژگی و خصوصیات کشور اندونزی را در بین حاضرین بازگو کرد. سپس دکتر محسن زنگنه، مدیر پژوهشگاه صدرا، گزارشی درباره وضعیت کنونی اندونزی ارائه كرد.
همچنين در اين روز آیتالله علیاکبر رشاد به همراه مدیر نمایندگی المصطفی(ص) در اندونزی با حضور در حوزهی علمیهی اهل سنت الصدیقیه، در جمع اساتید و طلاب این حوزه به ایراد سخنرانی پرداختند. ايشان در ابتدای سخنانشان سلام مقام معظم رهبری را به همه حضار رساند و از خداوند متعال سلامتی کامل کیائی اسکندر را طلب کرد.
آيتالله رشاد در این جلسه سوره علق را مهمترین سوره در دعوت به علم دانسته و خاطرنشان کرد: آموختن علم و درسخواندن همانند نماز و زکات یک فریضه است. بنابراین در آموختن علوم جدیت به خرج دهید. ایشان نقش جوانان و طلاب را در گسترش علوم اسلامی اساسی خواندند و خطاب به طلاب گفتند: فرشتگان بالهای خودشان را، فرش زیر پای طلاب علم قرار میدهند بنابراین قدر خودتان را بدانید.
رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه با يادآوري جایگاه علم در جهان، گفت: دینیکردن علوم یکی از اولويتهاي تمدنسازی است و از طریق آن میتوان بر توطئههای پیشآمده غلبه کرد.
وی ضمن اشاره به نقش روحانیت در حفظ دین تصریح کرد: سلاح روحانیت در اين راه، قلم، کتاب و تقواست و روحانيون بايد با تجهيز به آنها حقايق دين را براي جهانيان بازگو كنند و انشاءالله در آیندهی نه چندان دور شاهد دو برابرشدن مسلمانان در سایر نقاط جهان خواهيم بود.
آيتالله رشاد تقویت دنیای اسلام را در چهار چیز دانستند که عبارتند از: یادگیری علوم و متخصصشدن در زمینههای مختلف؛ اخلاق خوب و سادهزیستی؛ تقوا و پرهیزگاری در زندگی روزمره؛ و جهاناندیشی.
ديگر برنامه رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در روز دوشنبه 26 آبان ماه ديدار و گفتگو با کیائی پروفسور عمر شهاب وزیر دین اسبق اندونزی و یکی از شخصیتهای برجسته دینی اين کشور بود.
در این دیدار صمیمانه کیائی پروفسور دکتر عمر شهاب، در سخناني گفت: هماکنون در این زمانه باید وحدت اسلامی را بیشتر در بین مسلمانان شعار دهیم و آنها را از تحریک تکفیریها باخبر کنیم، زیرا دین اسلام، سرشار از محبت و عاری از هرگونه خشونت است. ایشان وهابیت را خطر اساسی در درون اسلام دانستند.
دكتر عمر شهاب با اشاره تألیف کتابی به عنوان «برگزیدهي موضوعات مهم اسلامی» که با استفاده از منابع اهل سنت به اشتراکات شیعه و سنی پرداخته است، گفتند: تنها هدف من از تأليف اين اثر شناساندن حقیقت اسلام در بین مسلمانان اندونزی است.
آیتالله رشاد نيز در اين ديدار ضمن ستودن شخصیت کیائی پروفسور عمر شهاب، خوشحالی خود را از این دیدار صمیمانه ابراز كرد و گفت: دشمن اصلی مسلمانان امریکا و اسرائیل هستند که با بهوجودآوردن داعش باعث ایجاد تفرقه بین مسلمانان شدهاند. داعشی که همه را کافر میداند، ابتدا باید اسلامیت خود را ثابت کند، زیرا اسلامی که کشت و کشتار را حلال میکند، در تضاد با اسلام حقیقی است.
وي در ادامه نقش ایران را در عرصه دنیا و مقابله با دشمنان اسلام شرح داد و گفت: موشکهايي که بر سر اسرائیل باریده میشود، موشکهای ایران است. در زمان جنگ، سلاح فلسطینیان را همواره ایرانیان تأمین میکنند و همچنین جنگ 33 روزه حزبالله و اسرائیل که با پیروزی حزبالله خاتمه یافت به برکت كمكهاي ایران بود.
وی افزود: ارزش این پیروزیها به همت شیعیان بوده است و هماکنون تنها کشوری که آمریکا و اسرائیل از آن بیم دارند، کشور ایران است.
آیتالله رشاد، در پايان صحبتهاي خود ضمن تأكيد بر وحدت بین مسلمانان، نقش امام خمینی (ره) در اين وحدت را نقشي اساسی دانست که هماکنون نيز اين نقش توسط آیتالله سیدعلی خامنهای پيگيري ميشود. وی همچنين از شجاعت کیائی پروفسور عمر شهاب در شناساندن حقیقت اسلام در اندونزی قدردانی کرد.
اما در روز سهشنبه 27 آبان ماه آیتالله رشاد با حضور در دفتر رسانهی مطبوعاتي کومپس، مصاحبهای با این رسانه انجام داد. وي در این فرصت به چند سؤال پیرامون وضعیت کنونی اسلام، انرژی هستهای صلحآمیز و سیاست جمهوری اسلامی ایران در زمينههاي مختلف پاسخ داد.
رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سخناني گفت: گروههایی در خاورمیانه پدید آمده که باعث بدنامی اسلام شدهاند. این گروهها که به نام دین اسلام انسانها را به سادگی میکشند و با سرهای بریده فوتبال بازی میکنند، حقیقت اسلام را خدشهدار کردهاند. در این زمانه باید بیش از پیش دربارهی وحدت مسلمانان سخن گفت و به وسیلهی آن مردم را از ترفندهای غربیها آگاه کرد.
آیتالله رشاد در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران، انرژی هستهای ایران را صلحآمیز خواند و داشتن انرژي هستهاي صلحآميز را براي همهی کشورها ضروری دانست.
عصر روز سهشنبه، آیتالله رشاد جلسهای علمی با اساتید و تعدادی از شرکتکنندگان کنفرانس بینالمللی «اسلامیسازی علوم انسانی» داشتند. وي در این جلسه که قریب به 50 نفر حضور داشتند، سیر فلسفهی اسلامي را شرح داد و اشاره كرد كه فلسفهي اسلامي باعث ایجاد انگیزه و روحیهی جدید در کشف و گسترش علوم فلسفي در جهان اسلام شده است.
ديگر برنامه رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در اين روز، ديدار با جمعی از مدیران جمعیت نهضت العلمای اندونزی كه بزرگترین تشکل دینی اندونزی با بیش از 80 میلیون پیرو و عضو است، بود. در این دیدار، طرفين راههای تقویت و توسعهي همکاریها بین ایران و اندونزی، به ویژه مابين جمعیت نهضتالعلماء و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
آيتالله رشاد در این دیدار ضمن تجلیل از خدمات و فعالیتهای ارزندهی نهضت العلماء، بر ضرورت ارتباط و همکاری هر چه بیشتر علما و مراکز علمی دینی دو کشور تأکید کرده و آمادگی ایران و جامعة المصطفی را برای گسترش روابط اعلام کرد.
روز چهارشنبه 28 آبان ماه آیتالله رشاد در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بینالمللی «اسلامیسازی علوم انسانی» حضور یافت. این كنفرانس به همت دفتر دبیرخانه دائمی «اسلامیسازی علوم انسانی» پژوهشگاه بینالمللی صدرا، وابسته به نمایندگی جامعة المصطفی(ص) در اندونزی برگزار گردید و در آن شرکتکنندگانی از 19 کشور مختلف حضور داشتند.
در حاشيه اين همايش آیتالله رشاد با حضور در نشستي با شرکتکنندگان در کنفرانس، پيرامون دموکراسی از دیدگاه اسلام، نظرياتي را مطرح كرد و پس از سخنان رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار گرديد.
دومين روز کنفرانس بینالمللی «اسلامیسازی علوم انسانی» كه در روز پنجشنبه 29 آبان ماه برگزار شد، نيز با سخنرانی آیتالله علیاکبر رشاد در محل نمایندگی جامعة المصطفی(ص) در جاکارتای اندونزی همراه بود.
آیتالله رشاد در اين جلسه ضمن با اهمیت خواندن موضوع علوم انسانی به تبیین و تعریف علوم انسانی اسلامي پرداخت و نظريهي خود در اين خصوص را با عنوان: «نظريه اسلامی علوم انسانی: فطرت؛ چونان گرانیگاه گروه دانش علوم انسانی» ارائه كرد.
آخرين برنامه رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سفر به اندونزي، ديدار با شيعيان اين كشور در روز پنجشنبه 29 آبان بود. آیتالله رشاد ضمن حضور در مرکز اسلامی فرهنگی اندونزی، در جمع شیعیان اندونزی سخنرانی کرد. وي در این مراسم که به مناسبت ایام سوگواری شهادت امام سجاد(ع) برگزار شده بود به تشریح ابعاد زندگی آن حضرت پرداخت و ادعیههای آن حضرت در صحیفهی سجادیه را شعار اسلام ناب محمدی دانست.
وی در ادامه ویژگیهای نهجالبلاغه را شرح داده و گفت: نهجالبلاغه و خطبههایی که امام علی(ع) بیان کردهاند نشانگر مظلوميت امام و شیعیان است و بدون اين خطبهها، مذهب شیعه پایدار باقی نمیماند. این مراسم با نوحهخوانی استاد حافظ الکاف خاتمه یافت.