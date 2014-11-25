همایش حسینی "منشور عزت" در مشگین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش صبح سه شنبه و در گرامیداشت ورود کاروان اهل بیت (ع) به شهر شام در نخستین روز از ماه صفر در امامزاده سید سلیمان (ع) فخرآباد این شهرستان برگزار شد.

ایراد خطبه حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب (س) که در کاخ اموی بیان شده بود، سخنرانی، مداحی، سوگواری و طنین انداز شدن شعار "لبیک یا حسین" و "لبیک یا زینب" به صورت ویژه از برنامه های این همایش بود.

امام جمعه شهرستان مشگین شهر در این همایش با اشاره به چهار ویژگی شاخص علم و عقل، عبودیت و بندگی، صبر و پایداری و شجاعت حضرت زینب(س) گفت: هدف از سخنرانی حضرت زینب (س) نشان دادن باطن دین است که با ظاهر این مسأله بسیار متفاوت بود زیرا برای رسیدن به باطن دین باید از ظاهر عبور کرد.

حجت‌الاسلام باوقار، با اشاره به اینکه سراسر عمر حضرت زینب (س) اطاعت و عبادت خالصانه حضرت حق بوده است، افزود: نقطه بارز و اساسی زندگی حضرت زینب (س) تسلیم محض در درگاه خداوند است، از همین ‌رو با وجود مصائب و مشکلاتی که بر ایشان وارد شد، مانند یک انسان کامل و صبور در برابر اراده خداوند عمل کردند.

وی با بیان اینکه انسان کامل دارای ویژگی‌های خاصی است، عنوان کرد: اوج انسان کامل بر اساس ایمان، تقوا، رضا و تسلیم در برابر خداوند سنجیده می‌شود بنابراین حضرت زینب(س) اوج یک انسان کامل بود زیرا عبادت و بندگی ایشان با رضایت‌مندی و تقوا همراه بود.

امام جمعه مشگین شهر یقین کامل به خداوند و ایستادگی در برابر مشکلات سبب بینش زیبای حضرت زینب (س) دانست و با تأکید بر ویژگی‌های عصر حضرت زینب (س) عنوان کرد: بیدار کردن مردم خفته پس از واقعه عاشورا به دلیل ظاهرنمایی برخی از مردم کوفه که با گریه و شیون سعی بر مخفی نگه داشتن باطن عاشورا داشتند، مهمترین ویژگی عصر حضرت زینب (س) محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حضرت زینب (س) اسارت را اسیر خود کرده و نهضت امام حسین (ع) را پس از واقعه عاشورا ادامه دادند و با سخنرانی خود در هنگام ورود به کوفه راه روشن دین را برای جهانیان ترسیم کردند.

باوقار با اشاره به قدرت بیان معارف و تبیین حقایق در هنگام اسارت حضرت زینب (س) ادامه داد: نشان دادن حقیقت کربلا و عمق دین در زمان اسارت کار ساده‌ای نیست، لذا حضرت زینب(س) پس از ورود به کوفه که با هجوم دشمن و شیون ظاهری برخی افراد همراه بود، روبرو شدند و برای مقابله با این مسأله ابتدا سکوت و صبر پیشه کرده، سپس به بیان خطبه تأثیر‌گذار خویش پرداختند.

وی تصریح کرد: هر چند نهضت امام حسین (ع) به ظاهر احساسی و شور انگیز است، اما این نهضت از عقل جدا نبوده و نشان‌دهنده همراهی عقل در وادی عشق است، به همین دلیل حضرت زینب (س) که عقیله بنی‌هاشم (ع) است، توانست پرچمدار مکتب اهل بیت (ع) باشد.

امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه عقیله به معنای صاحب عقل است، بیان داشت: علم و عمل نشان ‌دهنده عقل است که حضرت زینب (س) هم از جهت درک معارف و هم از نگاه عاقلانه و تدبر، نمونه یک انسان کامل و الگویی مناسب برای زنان جامعه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به صبر حضرت زینب (س) افزود: نشان دادن باطن اعمال و ترسیم صراط مستقیم برای مردمی که به انحراف کشیده شده‌اند نیازمند صبر و شکیبایی است که حضرت زینب (س)، بانوی شکیبای تاریخ اسلام با بردباری و سخنرانی به موقع خویش، خط اسلام را برای تمام تاریخ ترسیم کرده‌اند.

باوقار با اشاره به جمله امام حسین (ع) در خطاب به حضرت زینب (س) که فرمودند: "من را در نماز شبت فراموش نکن" اضافه کرد: این مسأله اوج عظمت بانوی بزرگوار اسلام، حضرت زینب (س) و ارادت امام حسین (ع) نسبت به ایشان را نشان می‌دهد.

به تاکید وی واقعه عاشورا و حقیقت این قیام بزرگ با سخنرانی حضرت زینب (س) که یک انسان کامل و معبود پروردگار است به دست ما رسیده که باید برای ترویج این راه روشن زندگی و سعادت انسان تلاش شود.