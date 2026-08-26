پلمب دو نانوایی متخلف در راسک

به گزارش خبرنگار مهر، امین دولتی‌زه صبح چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان و بازرسان دستگاه‌های مربوطه، به‌صورت سرزده از نانوایی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و رستوران‌های سطح شهرستان راسک بازدید کرد.

در این بازدید، کیفیت و قیمت کالاهای اساسی، نحوه عرضه و توزیع، رعایت نرخ‌های مصوب و ضوابط بهداشتی واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در بازرسی از نانوایی‌ها، وزن چانه، کیفیت پخت نان، رعایت وزن و نرخ‌های مصوب و شرایط بهداشتی بررسی شد که در نتیجه آن، دو نانوایی به دلیل تخلفات صورت‌گرفته پلمب شدند.

دادستان راسک و سرباز با تأکید بر اینکه معیشت و سلامت مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار کرد: با کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از ضوابط و هرگونه تخلف از مقررات مربوط به کالاهای مورد نیاز مردم، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت بهداشتی تعدادی از شیرینی‌فروشی‌ها و رستوران‌ها نیز بررسی و در موارد نیازمند اصلاح، تذکرات لازم ارائه و اخطاریه‌های بهداشتی صادر شد.

دولتی‌زه همچنین بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت میدانی بر بازار تأکید کرد و گفت: بازدیدهای سرزده تا زمان دستیابی به وضعیت مطلوب و اطمینان از رعایت حقوق شهروندان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.