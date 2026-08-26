به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، صبح چهارشنبه، در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین با اشاره به ضرورت استقامت در برابر فشارهای دشمن اظهار کرد: اگر پروردگار متعال را به‌عنوان معبود خود پذیرفته‌ایم و در مسیر خداوند قرار گرفته‌ایم، باید در برابر سختی‌ها و ناملایمات ایستادگی کنیم، چرا که نصرت الهی نتیجه استقامت است.

وی افزود: در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم هرگاه در برابر سختی‌هایی که دشمنان ایجاد کرده‌اند ایستادگی کرده‌ایم، خداوند نیز ملت و کشور را یاری کرده و نصرت الهی شامل حال مردم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به فشارهای موجود علیه کشور تصریح کرد: نباید اجازه دهیم دشمن آدرس اشتباه به ما بدهد و لازم است واقعیت‌های مربوط به دشمنی و فشارهای خارجی برای مردم به‌درستی تبیین شود.

باقربیک با تأکید بر اهمیت وحدت ادامه داد: مقام معظم رهبری بر وحدت تأکید ویژه‌ای دارند و حتی گلایه‌ها و اختلافات موجه نیز نباید موجب شود انسجام و وحدت خود را از دست بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در روش، سلیقه و دیدگاه با یکدیگر اختلاف داشته باشیم، اما این اختلافات نباید موجب ازهم‌گسیختگی مجموعه شود و همه باید برای پیشبرد اهداف نظام و انقلاب و خدمت به مردم، منسجم و متحد باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به مردم گفت: خدمات فرهنگی، دینی، تبلیغی و سایر خدمات باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و با هم‌افزایی ظرفیت‌ها می‌توان خدمتگزاری شایسته‌ای به مردم داشت.

وی قرآن را معیار وحدت و همدلی دانست و اظهار کرد: خداوند حتی در ارتباط با اهل کتاب بر اشتراکات و نقاط مشترک تأکید دارد؛ بنابراین در میان مسلمانان و به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) باید وحدت و انسجام بیشتری وجود داشته باشد.

باقربیک افزود: نباید اختلافات را دامن بزنیم و اختلافات گذشته را دائماً زنده و یادآوری کنیم؛ امروز روز اختلاف نیست، بلکه روز همدلی، وحدت و خدمت به مردم است.

وی در ادامه با تبریک انتصاب رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین، بر همکاری و تعامل این مجموعه با ارکان شهرستان تأکید کرد و گفت: برنامه‌های زیربنایی که در دوره گذشته آغاز شده باید ادامه پیدا کند و تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی مسئولان و مردم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، زمینه خدمتگزاری بیشتر به مردم و تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.