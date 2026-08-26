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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

موافقت محیط زیست کردستان با ۹۶ درصد استعلام‌های دریافتی

موافقت محیط زیست کردستان با ۹۶ درصد استعلام‌های دریافتی

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: رویکرد این اداره‌کل، همراهی با تولید و اشتغال است و موافقت با ۹۶ درصد استعلام‌های دریافت‌شده در سال گذشته نشان‌دهنده همین نگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان با تشریح مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای این اداره‌کل در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و تقویت زیرساخت‌های محیط زیستی، اظهار کرد: صیانت از زیست‌بوم‌های حساس استان در کنار حمایت از توسعه پایدار، از محورهای اصلی فعالیت محیط زیست کردستان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تالاب بین‌المللی زریبار افزود: هم‌زمان با هفته دولت، چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع از بستر این تالاب رفع تصرف و به‌طور کامل خلع ید شد که این اقدام پیام روشنی برای متصرفان و متخلفان در حوزه اراضی ملی و زیست‌محیطی دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از توسعه زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل خبر داد و گفت: چهار پاسگاه محیط‌بانی در منطقه حفاظت‌شده شاهو و کوسالان هورامان، منطقه حفاظت‌شده عبدالرزاق سقز و منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان قروه به همراه ساختمان سایت تکثیر و پرورش قوچ و میش ارمنی در بیجار به بهره‌برداری رسیده است.

زندی با بیان اینکه ۱۲ درصد از مساحت کردستان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد، عنوان کرد: این محدوده شامل پنج منطقه حفاظت‌شده، یک پناهگاه حیات وحش، دو اثر طبیعی ملی و پنج منطقه شکار ممنوع است که از زیستگاه‌های مهم استان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در این مناطق و دیگر زیستگاه‌های استان بیش از هزار گونه گیاهی، ۳۱۲ گونه پرنده، ۴۷ گونه پستاندار و ۴۸ گونه ماهی شناسایی شده و حفاظت از این ظرفیت ارزشمند نیازمند استمرار اقدامات نظارتی و حفاظتی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از تشکیل ۱۳۰ پرونده قضایی در حوزه تخریب و تصرف زیستگاه‌ها طی سال گذشته خبر داد و گفت: با پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، ۹۰ هکتار از اراضی تصرف‌شده به طبیعت بازگردانده شد.

زندی همچنین به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست استان اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۴۰۲ مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد شناسایی و ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست نباید در تقابل با روند تولید و اشتغال قرار گیرد، تصریح کرد: محیط زیست مانع توسعه نیست، بلکه باید به عنوان تسهیل‌گر توسعه پایدار در استان عمل کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: سال گذشته در مجموع ۲ هزار و ۷۷۲ فقره استعلام به این اداره‌کل ارسال شد که با ۲ هزار و ۶۱۲ مورد، معادل ۹۶ درصد استعلام‌ها، در چارچوب قوانین و ضوابط زیست‌محیطی موافقت شده است.

زندی ساماندهی پسماند را از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان دانست و اظهار کرد: از میان ۲۳ محل فعال دفن زباله شهری در کردستان، تنها چهار سایت دارای مجوزهای زیست‌محیطی هستند و این وضعیت نیازمند توجه جدی دستگاه‌های متولی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای پسماند برای بازیافت افزود: بیش از ۶۰ درصد پسماندهای شهری و روستایی استان قابلیت بازیافت دارند و به همین دلیل ایجاد واحدهای بازیافت و استانداردسازی سایت‌های دفن زباله باید با جدیت دنبال شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹ جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان برای بررسی و پیگیری مسائل این حوزه برگزار شده و یک‌هزار و ۷۱۶ فقره مجوز ترانزیت پسماند نیز در چارچوب ضوابط قانونی صادر شده است.

زندی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۶۴۰ برنامه آموزشی با بیش از ۱۱۲ هزار نفرساعت آموزش برای گروه‌های مختلف جامعه اجرا شده است.

وی برگزاری ۷۱ دوره آموزشی تخصصی برای جامعه هدف و اجرای ۲۰ جشنواره کودک و محیط زیست را از دیگر برنامه‌های فرهنگی این اداره‌کل عنوان کرد و افزود: ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از تخریب محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: رویکرد این اداره‌کل، همراهی با تولید و اشتغال است و موافقت با ۹۶ درصد استعلام‌های دریافت‌شده در سال گذشته نشان‌دهنده همین نگاه است.

کد مطلب 6928214

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