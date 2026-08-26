به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای این ادارهکل در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و تقویت زیرساختهای محیط زیستی، اظهار کرد: صیانت از زیستبومهای حساس استان در کنار حمایت از توسعه پایدار، از محورهای اصلی فعالیت محیط زیست کردستان است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در تالاب بینالمللی زریبار افزود: همزمان با هفته دولت، چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع از بستر این تالاب رفع تصرف و بهطور کامل خلع ید شد که این اقدام پیام روشنی برای متصرفان و متخلفان در حوزه اراضی ملی و زیستمحیطی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از توسعه زیرساختهای حفاظتی در مناطق تحت مدیریت این ادارهکل خبر داد و گفت: چهار پاسگاه محیطبانی در منطقه حفاظتشده شاهو و کوسالان هورامان، منطقه حفاظتشده عبدالرزاق سقز و منطقه حفاظتشده بدر و پریشان قروه به همراه ساختمان سایت تکثیر و پرورش قوچ و میش ارمنی در بیجار به بهرهبرداری رسیده است.
زندی با بیان اینکه ۱۲ درصد از مساحت کردستان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد، عنوان کرد: این محدوده شامل پنج منطقه حفاظتشده، یک پناهگاه حیات وحش، دو اثر طبیعی ملی و پنج منطقه شکار ممنوع است که از زیستگاههای مهم استان به شمار میروند.
وی ادامه داد: در این مناطق و دیگر زیستگاههای استان بیش از هزار گونه گیاهی، ۳۱۲ گونه پرنده، ۴۷ گونه پستاندار و ۴۸ گونه ماهی شناسایی شده و حفاظت از این ظرفیت ارزشمند نیازمند استمرار اقدامات نظارتی و حفاظتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از تشکیل ۱۳۰ پرونده قضایی در حوزه تخریب و تصرف زیستگاهها طی سال گذشته خبر داد و گفت: با پیگیریهای حقوقی انجامشده، ۹۰ هکتار از اراضی تصرفشده به طبیعت بازگردانده شد.
زندی همچنین به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست استان اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۴۰۲ مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد شناسایی و ثبت شده است.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست نباید در تقابل با روند تولید و اشتغال قرار گیرد، تصریح کرد: محیط زیست مانع توسعه نیست، بلکه باید به عنوان تسهیلگر توسعه پایدار در استان عمل کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: سال گذشته در مجموع ۲ هزار و ۷۷۲ فقره استعلام به این ادارهکل ارسال شد که با ۲ هزار و ۶۱۲ مورد، معادل ۹۶ درصد استعلامها، در چارچوب قوانین و ضوابط زیستمحیطی موافقت شده است.
زندی ساماندهی پسماند را از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان دانست و اظهار کرد: از میان ۲۳ محل فعال دفن زباله شهری در کردستان، تنها چهار سایت دارای مجوزهای زیستمحیطی هستند و این وضعیت نیازمند توجه جدی دستگاههای متولی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای پسماند برای بازیافت افزود: بیش از ۶۰ درصد پسماندهای شهری و روستایی استان قابلیت بازیافت دارند و به همین دلیل ایجاد واحدهای بازیافت و استانداردسازی سایتهای دفن زباله باید با جدیت دنبال شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹ جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان برای بررسی و پیگیری مسائل این حوزه برگزار شده و یکهزار و ۷۱۶ فقره مجوز ترانزیت پسماند نیز در چارچوب ضوابط قانونی صادر شده است.
زندی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش و فرهنگسازی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۶۴۰ برنامه آموزشی با بیش از ۱۱۲ هزار نفرساعت آموزش برای گروههای مختلف جامعه اجرا شده است.
وی برگزاری ۷۱ دوره آموزشی تخصصی برای جامعه هدف و اجرای ۲۰ جشنواره کودک و محیط زیست را از دیگر برنامههای فرهنگی این ادارهکل عنوان کرد و افزود: ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت، یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از تخریب محیط زیست است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: رویکرد این ادارهکل، همراهی با تولید و اشتغال است و موافقت با ۹۶ درصد استعلامهای دریافتشده در سال گذشته نشاندهنده همین نگاه است.
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