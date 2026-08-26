حجت‌الاسلام سجاد سرافراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) درباره اهداف و رویکرد برگزاری جشن‌های «امت احمد» اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) درس کامل و جامعی از امت‌سازی برای جامعه بشری به ارمغان آوردند و امروز امت اسلامی با تهدیدات مشترکی مواجه است و بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی این درس نبوی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مسلمانان فارغ از مرزهای جغرافیایی و اختلافات فرعی، بر یک نقطه اشتراک بی‌نظیر یعنی وجود نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان اسوه حسنه و محور وفاق امت اتفاق نظر دارند، افزود: نام‌گذاری جشن‌های هفته وحدت امسال با عنوان «امت احمد» نیز با هدف برجسته‌سازی همین اشتراکات انجام شده است.

وحدت از شعار به اقدام عملی برسد

حجت الاسلام سرافراز با اشاره به تفاوت رویکرد امسال نسبت به سال‌های گذشته گفت: اگر پیش از این وحدت بیشتر در چارچوب همزیستی مسالمت‌آمیز تعریف می‌شد، امروز به یک نیاز راهبردی برای امت اسلامی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تحولات و جنایت‌های رخ داده در غزه، لبنان و فلسطین بیان کرد: دشمن مشترک، تمامیت امت اسلامی را هدف قرار داده است و رویکرد امسال حرکت از وحدت شعاری به وحدت عملیاتی است؛ یعنی مسلمانان باید در عمل نشان دهند که بر سر دفاع از مظلوم، متحد و یکپارچه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان درباره نسبت شعار «خونخواهی» با میلاد پیامبر اکرم (ص) نیز گفت: این موضوع ریشه در قرآن کریم و سیره نبوی دارد.

وی با اشاره به آیه ۲۹ سوره فتح افزود: خداوند در این آیه پیامبر اکرم (ص) و یاران ایشان را در برابر کفار سرسخت و در میان خود مهربان معرفی می‌کند؛ بنابراین پیامبر رحمت للعالمین، در عین رحمت، مبارزی عدالت‌خواه در برابر ظلم و طغیان نیز بود.

سرافراز ادامه داد: بعثت پیامبر اکرم (ص) برای نجات جامعه بشری از جاهلیت، استکبار و ستم شکل گرفت و در شرایط کنونی نیز خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدا صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه در چارچوب پیروی از قرآن و سیره انبیا معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: شادی یک امت زمانی کامل می‌شود که کرامت و عزت آن در برابر زورگویان و مستکبران حفظ شود.

«امت احمد»؛ تکیه بر اشتراکات شیعه و اهل سنت

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های همگرایی در استان با توجه به تنوع اقوام و مذاهب اظهار کرد: دو سرمایه مهم در این زمینه وجود دارد؛ نخست اتفاق نظر همه مسلمانان، از شیعه تا اهل سنت، بر الگوگیری از پیامبر اکرم (ص) در عرصه‌های مختلف و دوم، اتفاق نظر بر سر دشمن مشترک.

سرافراز با اشاره به رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان دشمنان مشترک امت اسلامی افزود: خون شهدای جبهه مقاومت بزرگ‌ترین گواه بر این حقیقت است که مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، در برابر دشمن مشترک یک صدا و یک دل هستند و جشن‌های «امت احمد» تلاش دارد همین اشتراکات را به عرصه نمایش بگذارد.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در ۱۷ شهرستان استان گیلان بیان کرد: تأثیر برگزاری جشن‌های «امت احمد» را باید در تقویت گفتمان امت‌محوری و افزایش سرمایه اجتماعی مقاومت جستجو کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی این استان در مبارزه با استکبار و ظلم، از نهضت میرزا کوچک‌خان تا شهدای جبهه مقاومت، گفت: گیلان همواره در صف اول مقابله با ظلم و استکبار قرار داشته است.

سرافراز ابراز امیدواری کرد: «امت احمد» صرفاً یک رویداد مقطعی نباشد، بلکه نقطه آغازی برای تحکیم وحدت، تقویت گفتمان امت‌محوری و افزایش روحیه مقاومت در سراسر استان گیلان باشد.