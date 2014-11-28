«بابای بد» و «پاهای فاطمه» به جشنواره عمار رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های کوتاه «بابای بد» و «پاهای فاطمه» به کارگردانی و نویسندگی سعید حسن‌پور و تهیه کنندگی مهسا فرزان مراحل تولید خود را پشت سر گذاشت.

فیلم «بابای بد» با مضمون آیینی نگاهی متفاوت به ظهر عاشورا و غربت سالار شهیدان است. این فیلم که برگرفته از اتفاقی واقعی است با ابتکار نویسنده آمیخته شده و تصویری ناب را رقم زده است.

همچنین فیلم «پاهای فاطمه» با مضمون دفاع مقدس نگاه جدیدی را در این ژانر را به تصویر کشیده است. این فیلم گوشه ای از زندگی جانبازان و خانواده آنهاست. در این فیلم کوتاه با اتفاقاتی که یک جانباز در جامعه با آن روبرو می‌شود بیشتر آشنا می‌شویم.

این دو فیلم کوتاه تجربه اول این کارگردان و مستندساز در حوزه فیلم‌سازی است که در گروه فیلم‌سازی ققنوس به تولید رسیده است. این گروه با هدف فیلمسازی در حوزه انقلاب اسلامی سعی در به تصویر کشیدن حقیقت امروز جامعه خود را دارد.

این 2 فیلم کوتاه راهی جشنواره عمار شدند.