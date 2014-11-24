ارسال 1300 اثر به جشنواره فیلم «عمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله 7 روز مانده به آخرین موعد دریافت آثار پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، محمد صادق باطنی مسئول روابط عمومی جشنواره گفت: تاکنون بیش از 1300 اثر در قالب های مختلف در این دوره از جشنواره ثبت نام کرده اند که به غیر از قالب مستند، قالب های داستانی و انیمیشن ثبت شده در جشنواره نیز از لحاظ کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته است. همچنین صاحبان آثار در قالب های مقاله، نقد و پژوهش، فیلمنامه، کلیپ و لوح نگار (پاورپوینت) نیز در حال ارسال آثار به جشنواره هستند.

باطنی با اشاره به اینکه بخش «فیلم ما» مانند سال گذشته در بخش رقابتی جشنواره قرار دارد، افزود: امسال در کنار آثار مستند، داستانی، انیمیشن، نماهنگ و فیلمنامه؛ بخشِ نقد، مقالات و پژوهش های سینمایی هم در بخش رقابتی قرار دارد و صاحبان متون پژوهشی و تحلیلیِ سینمایی می توانند آثار خود را در سامانه عمارفیلم ثبت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دوشنبه هفته بعد یعنی 10 آذر آخرین موعد ثبت نام در جشنواره عمار است، گفت: صاحبان آثار بایست تا این موعد ضمن ثبت نام در جشنواره مردمی فیلم عمار از طریق پایگاه ammarfilm.ir، حتما نسخه ای از آثارِ ثبت نامیِ خود را نیز به جشنواره ارسال کرده باشند. همچنین هیأت انتخاب بلافاصله پس از اتمام مهلت دریافت آثار، کار بازبینی و انتخاب آثار بخش مسابقه را آغاز خواهد کرد.

پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار از نهم دی ماه 1393 همزمان در تهران و سراسر کشور آغاز خواهد شد.