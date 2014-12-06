به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل هنرهای نمایشی پنجشنبه سیزدهم آذرماه با حضور در مجموعه تئاتر شهر در جریان تازه ترین فعالیت های بازسازی تعدادی از تالارهای نمایشی این مجموعه قرار گرفت.

حسین طاهری در این دیدار که با مشایعت پریسا مقتدی رییس مجموعه تئاتر شهر همراه بود، ضمن اعلام آمادگی کامل اداره کل هنرهای نمایشی برای هرگونه حمایت معنوی و مشورتی در جهت تسریع امور بازسازی، تعمیر و تجهیز تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در فاز اول گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی ها و تلاشی که صورت گرفته گزارش ادواری پیشرفت کار بازسازی و به‌سازی تالارهای نمایشی تئاتر شهر در فاز اول به ما ارسال می شود و من هم بر طبق وظیفه ای که به عهده دارم هر از چندگاهی برای بازدید و سرکشی به این مجموعه مراجعه می کنم.

مدیر کل هنرهای نمایشی ادامه داد: با دیدار کاملی که از روند بازسازی مجموعه تئاتر شهر انجام گرفت مشاهده می شود که همگی همکاران ما در دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد و پیمانکار مربوطه در بخش های مختلف تلاش می کنند که عملیات بازسازی سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوانیم این تالارها را برای جشنواره بین المللی تئاتر فجر آماده کنیم.

وی افزود: در این فرصت لازم است که تشکر ویژه ای از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری و معاون توسعه مدیرت و منابع وزارت ارشاد داشته باشم که در این مدت دست مجموعه تئاتر شهر، پیمانکار و ناظر را در بهره گیری یا خرید بهترین امکانات باز گذاشتند.

عبدالخالق مصدق نماینده تام الاختیار تئاتر شهر در امور بازسازی هم در این دیدار با توضیح این نکته که تمام تلاش همکاران دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد و کارکنان مجموعه تئاتر شهر بر این مبناست که هرکدام از تالارها صرفا عنوان بازسازی را به یدک نکشند، گفت: تعمیراتی که طی هفته های اخیر برای تالارهای سایه، قشقایی و کارگاه نمایش صورت گرفته فقط یک بازسازی نیست بلکه من معتقدم با تلاش های شبانه روزی که در حال انجام است هرکدام از این تالارها ماهیت جدید پیدا خواهند کرد. این در حالی است که بسیاری از سیستم های فنی این تالارها از جدیدترین و به روز ترین سیستم هایی است که در دنیا نیز جزو فناوری های نوین تالارهای نمایشی محسوب می شوند.

وی در این دیدار ضمن ارائه جزییات تعمیر، بازسازی و تجهیز تالارهای یاد شده بیان کرد: توجه به آکوستیک بودن تالارهای نمایشی از محل وارد شدن تماشاگر تا اصلی ترین مکان صحنه، استفاده از سیستم های نوری و صدای مجهز، توجه به عنصر تکریم تماشاگر از بدو ورود به تالارها، توجه به کیفیت فنی و جزییات هریک از تالارها با در نظر گرفتن زمان از قبل تعیین شده برای تحویل تالارها تا آغاز جشنواره تئاتر فجر و مواردی از این دست فعالیت هایی است که تاکنون با همکاری خوب دوستانم در دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد انجام گرفته است.