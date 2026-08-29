ولدان: رحمت نبوی بدون جهاد و دفاع از حق معنا ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول و سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، گفت: در آستانه میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهر و محبت، باید سیره و مکتب پیامبر(ص) را به‌درستی تبیین کنیم و اجازه ندهیم مفاهیم بنیادین اسلام دچار تحریف شود.

وی با اشاره به نام دیگر سوره مبارکه محمد(ص) به عنوان «سوره قتال» افزود: ممکن است در نگاه نخست، جمع میان عنوان «نبی رحمت» و موضوع جهاد و قتال دشوار به نظر برسد، اما بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) نشان می‌دهد که رحمت و جهاد در مکتب نبوی در تعارض با یکدیگر نیستند.

جهاد نبوی برای گسترش خشونت نبود

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به غزوات و سریه‌های دوران پیامبر(ص) گفت: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود در عرصه‌های مختلف جهاد و دفاع حضور داشتند، اما این اقدامات با هدف گسترش روح خشونت و جنگ صورت نمی‌گرفت.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: بسیاری از این اقدامات در پاسخ به ظلم، تجاوز، تضییع حقوق مسلمانان و حتی دفاع از حقوق بشریت انجام می‌شد و پیامبر(ص) در برابر جریانی قرار داشت که زبان زور را می‌فهمید.

وی با بیان اینکه شناخت سیره نبوی نیازمند نگاه جامع به شرایط تاریخی آن دوران است، تصریح کرد: نمی‌توان با جدا کردن بخشی از رفتار پیامبر(ص) از زمینه و شرایط آن زمان، تصویری ناقص از اسلام ارائه کرد.

حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به نقش امیرالمؤمنین علی(ع) در دفاع از پیامبر اکرم(ص) و اسلام اظهار کرد: حضرت علی(ع) نماد جانفشانی برای جان پیامبر(ص)، امت اسلامی و دین اسلام ناب بود.

وی افزود: در تاریخ اسلام نیز از نقش ثروت حضرت خدیجه(س) و شمشیر امیرالمؤمنین(ع) در استقرار و استحکام اسلام یاد شده است و این مسئله نشان می‌دهد که دفاع از حقیقت و ایستادگی در برابر جبهه باطل، بخشی جدایی‌ناپذیر از مکتب نبوی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به آیه «وَما أرسَلناکَ إِلّا مُبَشِّرًا وَنَذیرًا» بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) هم بشارت‌دهنده بود و هم هشداردهنده و این دو وجه باید در کنار یکدیگر دیده شود.

صلح بدون عزت، تسلیم است

حجت الاسلام ولدان با انتقاد از دوگانه‌سازی میان جنگ و صلح در گفتمان سیاسی امروز گفت: باید با تبیین صحیح معارف اسلامی، جلوی تحریف این مفاهیم را گرفت؛ چراکه گاهی تلاش می‌شود اسلام صرفاً با مفهوم صلح تعریف شود و جهاد و مقاومت از آن حذف شود.

وی تصریح کرد: امروز اگر از صلح سخن می‌گوییم، باید مشخص کنیم از چه نوع صلحی سخن می‌گوییم؛ چراکه صلحی که فاقد عزت و شرافت باشد، در برابر زیاده‌خواهی و استکبار، چیزی جز تسلیم نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز میدان اصلی، میدان تقابل گفتمان‌هاست، گفت: می‌توان این مرحله را دوره فتوحات جدید دانست؛ فتوحات گفتمانی که در آن باید بتوانیم با تبیین اسلام ناب، نه تنها امت اسلامی بلکه بشریت را از سلطه جریان استکبار نجات دهیم.

ایران و آمریکا؛ نماد دو گفتمان متضاد

حجت الاسلام ولدان با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا افزود: امروز وقتی مقام‌های آمریکایی از انتخاب میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند، این انتخاب را نباید صرفاً یک تقابل سیاسی میان دو کشور دانست، بلکه ایران و آمریکا نماد دو تفکر و دو جریان فکری و تمدنی هستند.

وی ادامه داد: آمریکا در این تقابل، نماد طاغوت و جریان استکباری است و جمهوری اسلامی ایران، در نقطه مقابل، خود را پیشران جریان ولایت الهی می‌داند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت بازخوانی پیام میلاد پیامبر(ص) در شرایط امروز اظهار کرد: یکی از الزامات امت نبوی شدن این است که همان‌گونه که قرآن می‌فرماید «أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»، هم باید برائت و ایستادگی در برابر جبهه کفر و استکبار را تقویت کنیم و هم اخوت، انسجام و رحمت میان مسلمانان را افزایش دهیم.

حجت الاسلام ولدان در پایان گفت: پیامبر اکرم(ص) نبی رحمت بود، اما همین پیامبر پیشاهنگ دفاع از حق و خیرخواهی برای امت و بشریت نیز بود و لقب «فاتح‌الخیر» به‌خوبی بیانگر همین حقیقت است؛ یعنی آنچه خیر و صلاح مردم و امت بود، در مسیر رسالت نبوی دنبال و محقق می‌شد.