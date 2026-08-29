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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

استانداردهای جدید خودرو از سال آینده اجرایی می‌شود

استانداردهای جدید خودرو از سال آینده اجرایی می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تعداد استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری به ۱۲۲ مورد افزایش یافته و اجرای الزامات جدید بر اساس یک جدول زمان‌بندی از سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز گفت: استانداردهای ۸۵گانه خودرو در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت می‌شود و علاوه بر آن، در طول دوره فرآیند و تولید خودرو نیز به‌طور مرتب نمونه‌برداری و پایش انجام می‌شود.

وی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه دیگر کافی نیست، اظهار کرد: استاندارد مربوط به خودرو در اوایل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش پیدا کرد. البته این موضوع تنها مختص ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز استانداردهای خودرو به همین شکل در حال افزایش و به‌روزرسانی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برای اجرای استانداردهای جدید، لازم است پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان، پلتفرم‌های خود را به سطحی برسانند که امکان تولید محصول با ویژگی‌های تعیین‌شده وجود داشته باشد و امکان آزمون آن نیز در کشور فراهم شود.

وی اضافه کرد: همچنین قطعات و تجهیزات و اکسسوری‌هایی که روی خودرو نصب می‌شوند باید قابلیت رعایت الزامات استاندارد را داشته باشند.

انصاری گفت: برای اجرای استانداردهای جدید خودرو، جدول زمان‌بندی تعریف کرده‌ایم که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: این برنامه با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد تدوین شده و از خودروسازان نیز در این زمینه نظرسنجی خواهد شد تا بر اساس برنامه زمان‌بندی، اجرای استانداردهای جدید آغاز شود.

کد مطلب 6931030
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
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      فرغونی که مال 30 سال پیش هشت و داره پیچ هاش سفت میشه، غیر استاندار هست و خواهد بود.
    • رضا IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      0 0
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      یه عمری خودرو گران کردین و گفتین استاندارد اجرا می‌شود و نشد ،الان دیگه خودتان دارید اعتراف میکنید از سال آینده استاندارد اجرا می‌شود یعنی اینکه قبلا اجرا نمیشد از سال آینده اجرا میشه یعنی این ۶،۷ ماه مانده به عید هر چه خودرو تولید می‌شود مثل قبلا استاندارد اجرا نمیشه
    • سارا IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      انتظار بیشتری هم از ایشان نباید داشت. سال آینده؟

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