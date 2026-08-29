علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید آیتالله رئیسی، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاشها و خدمات کارکنان دولت و دولتمردانی است که در مسیر حل مسائل و مشکلات مردم تلاش میکنند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: در شرایطی که کشور با جنگ و فشارهای گسترده مواجه است و یکی از قدرتهای بزرگ نظامی و اقتصادی جهان به ایران حمله کرده و رژیم صهیونیستی نیز در کنار آن قرار دارد، خدمترسانی و مدیریت امور کشور دشوارتر از گذشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با بیان اینکه دولت در این شرایط از همه ظرفیتهای موجود استفاده کرده است، گفت: دولت چهاردهم با محوریت وفاق ملی و با استفاده از ظرفیتهای مختلف کشور تلاش کرده است امور را با جدیت دنبال کند و اقدامات مؤثری در حوزههای مختلف انجام دهد.
باقری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره رئیسجمهور اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از رئیسجمهور به عنوان فردی صادق و دلسوز یاد کردند و این رویکرد در کنار استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینهساز پیگیری امور کشور در شرایط دشوار کنونی شده است.
سرمایهگذاری ۴.۵ همتی در لنگرود طی یک سال
وی با اشاره به سفر خود به شهرستان لنگرود همزمان با هفته دولت گفت: امروز به دعوت فرماندار شهرستان و با همراهی نماینده مردم منطقه در جمع مردم لنگرود حضور یافتیم تا ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و نیروهای مختلف، بخشی از پروژههای عمرانی این شهرستان را به بهرهبرداری برسانیم.
معاون استاندار گیلان افزود: بر اساس آمار اعلامشده از سوی فرمانداری لنگرود، همزمان با هفته دولت ۲۴۸ پروژه در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای آنها حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
باقری ادامه داد: طی یک سال گذشته از هفته دولت سال گذشته تاکنون، حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان در شهرستان لنگرود سرمایهگذاری شده که نشاندهنده توجه مسئولان به توسعه زیرساختها و ارائه خدمات به مردم است.
وی تصریح کرد: اگرچه اولویت نخست دولت در شرایط جنگی، مدیریت بحران، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم و پشتیبانی از کشور است، اما در کنار این موضوع، اجرای برنامههای عمرانی، زیرساختی و خدماتی نیز با جدیت دنبال میشود.
گیلان آماده برگزاری انتخابات شوراها است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در ادامه با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: گیلان به لحاظ زیرساختی در جریان جنگ اخیر آسیب بسیار محدودی دید و از مدتها قبل اعلام کردهایم که استان آمادگی برگزاری انتخابات را دارد.
باقری افزود: چنانچه شورای عالی امنیت ملی زمان و تاریخ برگزاری انتخابات را تأیید و اعلام کند، گیلان آمادگی دارد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را با سلامت کامل و با تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم برگزار کند.
فعالیت احزاب در گیلان ادامه دارد
وی درباره فعالیت احزاب و جریانهای سیاسی در استان نیز گفت: اگرچه در شرایط جنگی بخش قابل توجهی از توان و تمرکز جامعه معطوف به مدیریت شرایط موجود است، اما فعالیت احزاب در گیلان همچنان ادامه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به راهاندازی خانه احزاب استان خاطرنشان کرد: با تدبیر استاندار گیلان، فضایی برای فعالیت و تعامل احزاب در استان اختصاص یافت و خانه احزاب گیلان راهاندازی شد تا احزاب بتوانند در این مکان درباره مسائل مختلف گفتوگو و تبادل نظر کنند.
باقری ادامه داد: دولت بر استفاده از ظرفیت احزاب و جریانهای سیاسی مختلف در مدیریت بحران و حل مسائل جامعه تأکید دارد و در استان گیلان نیز این موضوع در دستور کار استانداری قرار گرفته است.
وی افزود: نخستین جلسه در این زمینه برگزار شده و در ادامه نیز جلسات مختلفی با حضور نخبگان، فعالان سیاسی و اجتماعی و نمایندگان جریانهای مختلف برگزار خواهد شد تا از ظرفیت آنها برای حل مسائل و مشکلات مردم استفاده شود.
مردم؛ مهمترین پشتوانه نظام در شرایط سخت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به نقش مردم در عبور کشور از بحرانهای مختلف اظهار کرد: یکی از مهمترین واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران، حضور و همراهی مردم در مقاطع حساس است.
باقری افزود: مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، دوران تحریمهای گسترده و همچنین جنگهای اخیر همواره در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستادهاند و نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از شرایط دشوار داشتهاند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شرایط کنونی کشور گفت: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی نیز مردم با حضور و همراهی خود نشان دادهاند که پای نظام جمهوری اسلامی و کشور ایستادهاند و برای دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران آمادگی دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: همراهی و انسجام مردم سرمایهای بزرگ برای کشور است و امیدواریم با تداوم این همدلی و وحدت، جمهوری اسلامی ایران از شرایط موجود نیز با اقتدار عبور کرده و به پیروزی دست یابد.
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