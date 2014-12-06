به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با اعضای كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی» در دوره اخیر با تأسیس کمیسیون «هنر و معماری»، ورود شایسته‌ای به حوزه هنر داشته است. ضرورت دارد كمیسیون «هنر و معماری» گزارش تحلیلی و جامعی از وضعیت هنر كشور ارائه كند و بر اساس آن گزارش، تصمیم گیری های كلان صورت گیرد و در سیاستگذاری ها تجدید نظر شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی افزود: حوزه هنر تاكنون كمتر مورد توجه شورا قرار گرفته است اما در علم و فناوری سند مهمی تهیه و تصویب شد که از نظر عمق و اهمیت به چنین سندی در زمینه هنر نیاز است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقد و ارزیابی ها در دوره جدید «شورای عالی انقلاب فرهنگی» یادآور شد: شورا تاكنون در سیاستگذاری ها كه از اهداف اصلی شوراست تا حدودی موفق بوده اما در حوزه نظارت توفیقی نداشته است و ضرورت دارد حوزه نظارت مورد توجه قرار گیرد و نظارت ها كیفی باشد.

محمدی عراقی در ادامه ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با راه اندازی دانشگاه فرشچیان كه با تلاش كمیسیون «هنر و معماری» محقق شده است، بستری فراهم شود كه افرادی كه از جریان های عمومی هنر دور بوده اند، گرد هم آورد و بدون توجه به کمیت، هر چه سریعتر این دانشگاه تأسیس شده و کار خود را آغاز کند.

وی درباره نظارت عملكرد سازمان ها و دستگاه های فرهنگی و هنری بیان کرد: نظارت بر عملكرد مدیران دستگاه ها و مراكز فرهنگی و هنری لازم است و نظارت باید به صورت درست و اثرگذار انجام شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به فرهنگ و هنر اظهار کرد: جامعه انقلابی و متعهد هنرمندان ما باید نسبت به عنایت رهبر در بخش های هنری توجه داشته باشد.

محمد حسین ایمانی خوشخو، رییس كمیسیون هنر و معماری نیز در این نشست گفت: علیرغم تاثیرات فراوان هنر، متاسفانه هنر در اسناد بالادستی چندان مورد توجه نبوده است و كمیسیون «هنر و معماری» با حضور اعضایی كه سابقه های هنری و فرهنگی دارند، تلاش می كند از جایگاه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به خلاها و نیازهای عرصه هنر بپردازد.

ایمانی خوشخو با ارائه گزارشی به دستاوردهای این كمیسیون اشاره كرد و یادآور شد: توجه به هنرهای ایرانی اسلامی در برابر هنرهای جدید از برنامه های كمیسیون بود كه مورد بررسی قرار گرفت و منجر به تصمیم گیری برای راه اندازی دانشگاه «هنرهای ایرانی اسلامی استاد محمود فرشچیان» شد. سند موسیقی كشور نیز تهیه شده كه منتظر ارائه به شورای عالی است. جلساتی نیز با هنرمندان تئاتر برگزار شده است و نظراتی مطرح می شود مبنی بر اینكه مصوبات شورا در حوزه تئاتر توسط دستگاه های فرهنگی ترتیب اثر داده شود. رصد و بررسی جشنواره های مهم هنری مانند جشنواره های فجر از فعالیت های دیگر این كمیسیون است.

ایمانی خوشخو در پایان ابراز امیدواری کرد که این كمیسیون بتواند به عنوان بخشی از نهاد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی كه قرارگاه مركزی فرهنگ است در بخش هنر فعالیت كند.

رییس كمیسیون هنر و معماری تأکید کرد: كمیسیون «هنر و معماری» از جدیدترین كمیسیون های «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است كه بیش از دو سال است فعالیت خود را آغاز كرده است. با توجه به اینكه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» رویكرد هنری كمتری داشت و مباحث هنری در شورا بیشتر تحت تاثیر مباحث آموزشی و علمی قرار گرفته بود و با توجه به مشكلات فراوان عرصه هنر و عدم وحدت رویه دستگاه های فرهنگی و هنری به نظر می رسید كه ضرورت دارد «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بیشتر و جدی تر به مسایل هنری بپردازد و فلسفه تشكیل كمیسیون «هنر و معماری» همین است.

در این نشست اعضای كمیسیون «هنر و معماری» نیز نظرات و دیدگاه های خود را درباره مسایل هنری كشور بیان كردند.