۶ میلیارد ریال اعتبارات مصوب سفر رهبری برای اماکن مذهبی جذب شد

سیدرضا غیاثیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در سال جاری، پیگیری جذب و به کارگیری نیروی انسانی در ادارات و دفاتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه استان به منظور تکمیل ساختار ادارای را یکی از اقدامات این معاونت برشمرد و افزود: در این راستا تاکنون ۱۰ نفر مشغول به کار شده اند و ۱۰ نفر دیگر نیز در مرحله گزینش قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری جذب اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی، افزود: در این زمینه نیز شش میلیارد ریال از اعتبارات مصوب این سفر جهت احداث، مرمت و تکمیل مساجد و بقاع متبرکه و نیز دانشکده علوم قرآنی استان از محل منابع استانی جذب شد.

غیاثیان اظهار داشت: علاوه بر این معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف امسال ۵۰ نفر از مدیران، کارکنان و کارشناسان این اداره کل را به دوره های آموزشی مرتبط معرفی کرده است.

وی تهیه و تدوین و ابلاغ برنامه و بودجه سالانه ادارات و دفاتر نمایندگی شهرستان های تابعه استان و نیز تنظیم برنامه و بودجه سالانه موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان های خراسان شمالی به تعداد ۶۰ بقعه و دو هزار و ۵۸۱ موقوفه را از دیگر اقدامات معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سال جاری ذکر کرد.