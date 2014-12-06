لزوم ترویج فرهنگ شهادت متناسب با نیاز روز جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین نیا در آیین نمایش و نقد فیلم "شیار ۱۴۳" که با حضور نرگس آبیار، کارگردان و گلاره عباسی، بازیگر فیلم در سینما سپاهان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: آنچه امروز داریم به برکت خون شهدا است که امنیت را به ما هدیه کرده اند.

وی افزود: باید قدر مادران شهدا را بدانیم و در این زمینه کار کنیم.

سیدین نیا تاکید کرد: باید راه شهدا را در سینما ادامه دهیم تا در کارهای بعدی شاهد درخشندگی و استقبال مردمی باشیم.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ شهادت متناسب با نیاز جوانان جامعه امروز و به شکل مخاطب پسند در دنیای مدرن امروزی ضروری است و این همان هنری است که کارگردان فیلم شیار ۱۴۳ نیز از آن بهره برده است.

حسین نافیان مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: از خانم آبیار برای ساخت فیلم شیار ۱۴۳ در راستای ترویج فرهنگ شهادت در جامعه و ارائه کار مخاطب پسند تشکر می کنم.

وی ادامه داد: از هنرمندان اهل قلم و هنر که بر روی هشت سال دفاع مقدس کار کرده اند و مستندات فرهنگ و اعتقادات ملت ما و رزمندگان و ایثارگران را برای نسل های آینده تبیین می کنند، سپاسگزارم.

آبیار: همیشه دغدغه مادران مفقودالاثر را داشته ام

کارگردان فیلم "شیار 143" در این مراسم نیز گفت: موضوع مادران مفقودالاثرهمیشه برایم مهم بوده است چراکه همیشه در حالت خوف و رجاء برای برگشت فرزندشان هستند.

وی اظهار داشت: یک بار مادری با لهجه کردی سراغ من آمد و گفت 15 سال است یک رادیو را به خودش بسته بود و منتظر بوده خبری از پسرش شود که این سوژه بسیار دراماتیکی بود.

وی افزود: بخش عمده ای از این فیلم ساخته تخیل من است که در رمانم بود، ولی در فیلم به دلیل این که در کرمان رخ می داد، فضای بومی کرمان را وارد کار کردیم؛ رمان من 13 شخصیت داشت که برای نوشتن فیلمنامه یکی از آنها را انتخاب کردم و فضای فیلمنامه و شخصیت الفت در آن با رمان خیلی فرق داشت.

آبیار بیان داشت: موضوع مادران مفقودالاثر همیشه برایم مهم است، چون همیشه در حالت خوف و رجاء هستند و انتظار آنها خیلی جای کار دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: همیشه این بحث مطرح بوده که با تفحص اجساد شهدا، داغ خانواده ها تازه می شود، اما در این فیلم می بینیم با بازگرداندن جسد یونس الفت آرام می گیرد.

آبیار درباره انتخاب بازیگران نیز گفت: از همان اول که فیلمنامه را می نوشتم، به مریلا زارعی فکر می کردم. گلاره عباسی در فیلم قبلی ام یک نقش متفاوت بازی کرده بود و مهران احمدی و جواد عزتی هم اغلب نقش های متفاوتی بازی می کنند. بقیه بازیگران از تئاتر کرمان و برخی نابازیگر بودند که یک دست کردن بازی بازیگران حرفه ای و غیرحرفه ای کار سخت و مهمی بود.

آبیار بیان داشت: نمی خواستم رنگ و نور فیلم شارپ باشد؛ از طرف دیگر زمان حال فیلم در سال 74 می گذرد و می خواستم کل فیلم به طور یک دست چرک باشد، به همین دلیل به جای سیاه و سفید کردن گذشته کل فیلم را یک دست کار کردیم.

وی اظهار داشت: ریتم فیلم باید درون شخصیت ها و کاراکترها باشد و علاقه ای به ریتم حادثه محور ندارم.

آبیار افزود: استان اصفهان ۲۴هزار نفر شهید دارد که نمی توان این رقم را نادیده گرفت و این نشان می دهد مردم این شهر در جنگ تحمیلی ایثار نشان داده اند.

گفتنی است در این آیین از ربابه حسینی، فاطمه اعتصامی و فاطمه معتمدی، مادران شهدا تجلیل شد.