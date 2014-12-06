به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی سازمان توسعه سینمایی سوره در این زمینه گفت: فیلم سینمایی «چند متر مكعب عشق» از 26 آذرماه در گروه آزاد اكران عمومی می‌شود که پخش فیلم نیز با حوزه هنری است.

وی ادامه داد: دیگر فیلمی كه پخش آن با حوزه هنری است و به زودی اكران عمومی می‌شود، «خانه‌ای كنار ابر‌ها» ساخته جلال دهقانی اشكذری است. این فیلم در گروه استقلال و پس از پایان اكران عمومی «میهمان داریم» ساخته محمدمهدی عسگرپور روی پرده می‌رود.

«چند متر مكعب عشق» كه نماینده سینمای افغانستان در اسكار است، در سی و دومین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت. این فیلم داستان پسری ایرانی است كه دلبسته دختری افغان می‌شود، اما پدر دختر مانع این ازدواج است. ساعد سهیلی، حسیبا ابراهیمی، نادر فلاح، مسعود میرطاهری از بازیگران این فیلم هستند.