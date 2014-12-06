لزوم احیاء تئاتر محلی در اصفهان/جای خالی سالن تئاتر شهر در اصفهان

حجت الاسلام محمد قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره با فعالیت هایی که اداره ارشاد اسلامی استان اصفهان برای تئاتر شهر دنبال می کند، اظهار داشت: در وهله اول لازم است پایگاه اصلی برای این هنر نمایشی با نام تئاتر شهر اصفهان ایجاد شود که در شرایط فعلی اصفهان فاقد این مکان است.

وی افزود: تالار فرشچیان استانداردهای لازم برای آمفی تئاتر را ندارد ضمن اینکه در تمام طول سال نمی تواند پذیرای نمایش باشد بنابراین بهترین کار پیگیری ساخت تئاتر در مجتمع شهید کشوری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان تاکید کرد: در سال ۸۷ زمین این مجتمع تملک شده است و مشکلات آن از قبیل عدم تعبیه پارکینگ که پیش بینی نشده بود و فرم طراحی که با سبک اصفهان تناسب نداشت، برطرف شده است.

وی اضافه کرد: با برگزاری جلساتی با معماران معروف اصفهان طرح معماری این ساختمان نسبت به فرم اولیه تغییر کرد چرا که این ساختمان باید نشانی از فرهنگ و هنر اصفهان داشته باشد و معماری آن نیز مطابق با پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد.

اعتبار ساخت ساختمان تئاتر شهر در انتظار مجوز شهرداری

حجت الاسلام قطبی تاکید کرد: همچنین ردیف بودجه این طرح ملی شده و تمام اعتبارات از وزارتخانه تامین می شود که برای امسال هشت میلیارد تومان اعتبار دائم در نظر گرفته شده و البته مجوز شهرداری اصفهان به ساخت این ساختمان برای جذب این بودجه ضروری است.

وی اضافه کرد: از این مجموعه یک سالن تخصصی تئاتر است و سالن موسیقی، پلاتوی تخصصی و سه سالن جانبی کوچک به همراه امکانات جانبی محیط آموزشی و محل تمرین این مجموعه را شکل می دهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ابراز داشت: اگر ساخت این سالن در زمان مقرر خود آغاز می شد تاکنون تمام شده بود اما اکنون نیز منتظر آخرین امضای شهرداری است.

چراغ نمایش های محلی اصفهان روشن شود

وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم برای هنر نمایش در اصفهان اینکه لازم است تئاتر محلی را در اصفهان احیاء کنیم به این معنا که در محلات اصفهان سالن های کوچک ۵۰ نفره برای تئاتر تجهیز و چراغ نمایش محلات روشن شود.

حجت الاسلام قطبی گفت: آیین نامه های تدوینی و مصوبه تهران این امکان را برای آموزشگاه ها، موسسات فرهنگی هنری و مجتمع های فرهنگی ایجاد کرده است که مطابق استاندارد تعریف شده تجهیز و به عنوان سالن نمایش تئاتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: این موضوع موجب اجرای تئاتر در تمام محلات شهر شده و این مکرر شدن باعث آشنایی مردم در زمینه هنر نمایش و استقبال بیشتر از آن می شود.