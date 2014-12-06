ترکیه و یونان به مذاکره درباره قبرس ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان،"داود اوغلو" در ادامه سفر روز گذشته خود به یونان با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی پس از دیدار با مقامات یونان با مثبت ارزیابی کردن روند گفتگوها خاطر نشان کرد: ترکیه و یونان دارای اراده قوی برای آغاز مذاکرات وحدت در این جزیره هستند و این نکته که منابع گاز موجود در جزیره متعلق به هر دو بخش آن است را مورد تاکید قرار می دهند.

بخش یونانی نشین جزیره قبرس در ماه های گذشته مذاکره با ترکیه را به دلیل مداخله آنکارا در زمینه اکتشاف گاز در جزیره قبرس قطع کرد.

امضای قراردادهای اکتشاف گاز بخش یونانی نشین قبرس با کشورهای مختلف از جمله رژیم صهیونیستی و مصر و لبنان و نیز شرکت های خارجی مختلف و آغاز فعالیت های اکتشاف گاز خشم ترکیه را برانگیخته و آنکارا اقدام به اعزام ناوجنگی به شرق دریای مدیترانه کرده بود.