معارض جاده دسترسی مسکن مهر اسلامشهر رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی مسکن مهر پنج هزار واحدی ضیاء آباد اسلامشهر با مشکلات فراوانی در این شهرک مواجه هستند، البته بخشی از این مشکلات همزمان با سکونت مالکین در واحدهای خالی و جدیت مسئولان رفع شد اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن همان راه دسترسی است.

تاچندی پیش مردم برای رسیدن به خانه خود در مسکن مهر ضیاءآباد باید فاصله ای بیش از شش کیلومتر را پیاده طی می کردند که با اهتمام مسئولان امر، سه کیلومتر آن طی هفته دولت از سوی اداره کل راه و شهرسازی احداث شد اما مابقی درگیر اختلاف با معارضین و مالکین اراضی مجاور شد تا مردم همچنان در آرزوی راهی مناسب برای عبور و مرور روزانه خود باشند.

با توجه به نارضایتی ساکنین این شهرک از وضع موجود و طولانی شدن اختلافات، توافق با معارض و ادامه عملیات احداث امری ضروری به نظر می رسید که در این راستا مسئولان از برگزاری جلسات متعدد برای توافق با معارض خبر دادند و در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان و چندین ماهه میان مسئولان و مالک اراضی مجاور، بالاخره مالک با دریافت امتیاز چهار هزار متر مربع زمین تجاری، حاضر شد ۱۸ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی خود را برای تکمیل جاده دسترسی مسکن مهر اسلامشهر آزاد کند.

در این راستا مصطفی آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چندین جلسه با حضور مسئولان فرمانداری، اعضاء شورا، شهردار اسلامشهر و معارض مسیر دسترسی مسکن مهر ضیاء آباد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی ساکنان مسکن مهر ضیاء آباد عدم دسترسی مناسب به جاده اصلی بود که اداره راه و شهرسازی ۳۰۰ متر از جاده دسترسی را احداث کرد اما باقیمانده آن نیاز به توافق با معارضین این مسیر بود که در این زمینه پیگیریهای بسیاری صورت گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت طبق توافقنامه ای که به امضاء رسید و توسط کمیسیون ماده پنج تایید شد قرار است مالک بخش خصوصی با دریافت مجوز چهار هزار متر مربع تجاری، بیش از ۱۸ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی خود را برای تکمیل جاده دسترسی مسکن مهر اسلامشهر آزاد کند.

معاون عمرانی فرماندار اسلامشهر در خصوص زمان آغاز عملیات اجرایی این جاده گفت: این توافقنامه باید در جلسه آتی شورای شهر به تصویب برسد و پس از طی مراحل قانونی، زمین مورد نظر برای اجرای عملیات تحویل اداره راه و شهرسازی شود، تلاش داریم تا کمتر از دو ماه آینده شهروندان بتوانند از این جاده استفاده کنند.

گفتنی است با توجه به اینکه شهرک ضیاءآباد هنوز بطور رسمی تحویل شهرداری اسلامشهر نشده اما بنا به نیاز و تقاضای ساکنان این منطقه، شهرداری طی یک ماه گذشته نظافت معابر عمومی و رسیدگی به فضای سبز منطقه را در اولویت قرار داده است.

همچنین تاکید استاندار تهران، پیگیری جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستور تسریع در روند تصویب کمیسیون ماده پنج توسط معاون امور عمرانی استانداری، اهتمام مسئولان شهرستانی و انعکاس مشکلات ساکنین مسکن مهر توسط خبرنگاران در برطرف شدن بخشی از مشکلات این منطقه تاثیر به سزایی داشته است.

استقرار کانکس نیروی انتظامی، ایجاد شعب بانکی، احداث درمانگاه و داروخانه شبانه روزی و... در این شهرک از نیازهای اساسی ساکنان است.