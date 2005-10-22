جداشدگان برجسته گروهك منافقين : مسعود رجوي همزمان با صدام حسين محاكمه شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين كنفرانس خبري كه در آن خبرنگاران رسانه هاي مختلف حضور داشتند، جواد فيروزمند يكي از جداشدگان باسابقه گروهك منافقين كه اكنون در فرانسه به سر مي برد، به بيان نقش مسعود رجوي به عنوان نزديكترين متحد و فرد مورد اعتماد صدام حسين كه خود عامل اصلي بسياري از جنايت ها و اعمال تروريستي در ايران و عراق است، پرداخت.

وي اعلام كرد: ما خواهان محاكمه همزمان مسعود رجوي به همراه صدام حسين ديكتاتور سابق عراق هستيم.

فيروزمند در اين كنفرانس خبري به معرفي كتابي كه به تازگي توسط وي و بهزاد عليشاهي يكي ديگر از اعضاي جداشده از گروهك منافقين جمع آوري و تدوين شده پرداخت؛ اين كتاب به بررسي نقش گروهك منافقين در حيات تروريست در عراق مي پردازد و اسناد متعددي از تجديد سازمان و متشكل شدن عوامل سابق حزب بعث در قالب گروهها و انجمن هاي متعدد كه با حمايت و همكاري منافقين صورت مي گيرد، در آن به چشم مي خورد.

به گزارش خبرنگار ما، بهزاد عليشاهي مجري برنامه هاي تلويزيوني گروهك منافقين كه اخيرا از اين گروهك تروريستي جدا شده است، نيز در اين كنفرانس خبري، ضمن بيان سوابقي از فعاليت هاي گروهك منافقين كه خود از نزديك مشاهده كرده است، از حركت پليد گروهك منافقين در ترور شهروندان بي گناه ايراني در سال 1380 پرده برداشت و از اين گروهك ابراز انزجار كرد.

همچنين در بخش ديگري از اين كنفرانس، فيلمي مستند از كشتار اكراد عراق توسط گروهك منافقين در سال 1990 به نمايش درآمد، كه در آن تعدادي از اعضاي سابق مجاهدين و مقامات بلند پايه رژيم صدام و همچنين كردهاي قرباني حملات وحشيانه منافقين، روزنامه نگاران و فعالين سياسي كرد عراقي به تشريح و بازگويي مشاهدات خود از جنايات گروهك تروريستي منافقين مي پردازند.