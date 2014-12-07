به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات عصر جمعه به وقت تهران به میزبانی مکزیک در "کوئرتارو" آغاز شد و تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل مکزیک میزبان این رقابتها در شرایطی که به هیچ عنوان عادی نبود و بارها و بارها مبارزه متوقف شد یا به تاخیر افتاد بازنده میدان را ترک کرد.

ملی پوشان کشورمان که در مرحله گروهی با تیم های کره جنوبی ، آلمان و ساحل عاج در گروه اول قرار داشتند با برتری در هر سه مسابقه و کسب 9 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شده و در این مرحله با ترکیب فرزان عاشورزاده ، مسعود حجی زواره ، علیرضا نصر آزادانی ، فرزاد عبداللهی ، مهدی خدابخش و محمد باقری معتمد به مصاف میزبان جام هجدهم رفته و با نتیجه 44 بر 39 نتیجه را واگذار کرد.

در این دیدار و در همان راند اول و مبارزه سوم ضربه سه امیتازی مسعود حجی زواره از سوی داوران امتیازی دريافت نکرد و مشکل فنی در سیستم محافظ الکترونیکی باعث شد تا امتیازات نماینده کشورمان ثبت نشده و این مبارزه دقایقی برای رفع این مشکل متوقف شد. پس از دقایقی طولانی مبارزه دو تیم از ابتدا آغاز شد. ولی طولی نکشید که مشکل فنی بازهم باعث توقف دوباره مبارزه دوم تیم شد. توقفی که نزدیک به 90 دقیقه به طول انجامید. در شروع دوباره این مبارزه ، ملی پوشان کشورمان در ابتدای راند اول چند امتیاز از دست دادند ولی عملکرد خوب عبداللهی و خدابخش نتیجه پایانی این راند را 11 بر هشت به سود تیم ملی کشورمان خاتمه داد.

در راند دوم که دو مربی اجازه داشتند بدون محدودیت وزن و زمان تعویض کنند کادر فنی تیم ملی کشورمان به خوبی از فرصت استفاده کرده و با تعویض های خوب خود برتری 26 بر 21 را به سود کشورمان رقم زد. راند سوم این مبارزه هم با حضور مهدی خدابخش آغاز شد در ادامه محمد باقری معتمد به عنوان تکواندکار ذخیره تیم وارد میدان شد و در سه دقیقه اول نتیجه 28 بر24 به سود ملی پوشان کشورمان روی تابلو امتیازات ثبت شد. مکزیکی ها که به دنبال امتیازات عقب افتاده بودند در فاصله دو دقیقه به پایان مبارزه نتیجه را 32 بر32 به تساوی رساندند. تاکتیک مربی کره ای مکزیک ها که ورود تکواندوکاران با ضربات بالا اتخاذ شده بود به ثمر نشست و در نهایت میزبان از تاخیر چندباره مسابقه به خواسته خود رسید و 44بر39 برنده و راهی بازی پایان شد.

تیم ملی ایران با این شکست و نرسیدن به دیدار نهایی به مدال برنز بسنده کرد و مکزیک هم برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل خود منتظر نتیجه دیدار دو تیم روسیه و کره جنوبی باقی ماند.