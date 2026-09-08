به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان گزارش داد، مسئولان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی کاهش حضور این کشور در خاورمیانه هستند. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا به صورت زیادی شبکه تأسیسات نظامی و اطلاعاتی خود را گسترش داد.

بر اساس این گزارش، هدف از این اقدام تقویت توانمندی برای ورود به جنگ ها و انجام حملات علیه شش کشور یعنی عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی بود.

در این گزارش آمده است: جنگ اخیر با ایران نقاط ضعیف عمیق زیر ساخت های آمریکا در منطقه را افشا کرد. بسیاری از پایگاه های نظامی آمریکا هدف حملات پی در پی ایران قرار گرفت. این کشور ضعف پایگاه های آمریکا در برابر حملات موشکی و پهپادی را افشا کرد.

بر اساس این گزارش، مسئولان آمریکایی اعتراف کرده اند که مقر سیا در ریاض بر اثر حمله ایران به صورت کامل منهدم شده است. به تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان و کویت نیز آسیب های شدیدی وارد آمده است.

در این گزارش آمده است که مسئولان پنتاگون از افشای این موضوع که آیا پایگاه های ویران شده بازسازی می شوند خودداری کردند. از زمان تصمیم ترامپ مبنی بر ترور سردار سلیمانی، آمریکا مجددا به سمت خاورمیانه کشانده شد.

سی ان ان به تاب آوری و پایداری مقامات ایران نیز اشاره کرد. در این گزارش تاکید شده است، بازسازی پایگاه های ویران شده به آمادگی کشورهای میزبان برای مشارکت مالی در این روند نیز بستگی دارد. فرمانده نیروی دریایی آمریکا نیز گفته که نظامیان این کشور در آینده نزدیک به مقر ناوگان پنجم در بحرین بازنخواهند گشت.