به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش در این نشست خبری که سه‌شنبه 18 آذرماه در تالار اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های این نهاد موسیقایی طی یک سال گذشته توضیح داد: خانه موسیقی در این مدت یکسری فعالیت‌هایی را بر اساس وظایف تعیین شده خود در چارچوب تشکل‌ها و صنوف مختلف خود انجام داد که این فعالیت‌ها شامل بیمه و پیگیری مسائل صنفی است که برای انجام آن تلاش کرد. اگرچه در این فضا نیز با مشکلاتی روبه‌رو شدیم.

وی افزود: برگزاری نشست‌های ماهانه خانه موسیقی در کنار برپایی مداوم جلسات هیات‌مدیره از جمله اهداف مهم ما طی یکسال گذشته بود البته هیات‌مدیره خانه موسیقی که از شروع به کار دولت گذشته تقریبا ارتباط صفری با نهادهای دولتی داشت، در این دوره تلاش کرد تا با تقویت روابط خود با بدنه دولت به ویژه معاونت هنری وزارت ارشاد و دفتر موسیقی نشست‌هایی را برای حل مشکلات خود برگزار کند که بخش‌هایی از این فعالیت‌ها انجام شده و بخش‌هایی دیگر هم به دلیل مشکلات مالی و مسائلی دیگر هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.

مدیرعامل خانه موسیقی با بیان اینکه بحث نظارت یکی از مهمترین اهداف خانه موسیقی در راستای تعامل با دولت است، بیان کرد: همانطور که رئیس‌جمهور محترم در جلسات متعدد خود با هنرمندان از واگذاری امور اجرایی دولت به هنرمندان خبر داده بود، ما نیز تلاش کردیم تا در این راستا به مقوله نظارت در موسیقی وارد شویم به این معنا که در بخش تولید آثار و همچنین آموزش و پژوهش از این پس نظارت دقیقی روی تولیدات موسیقایی داشته باشیم.

این هنرمند عرصه موسیقی افزود: موضوع نظارت بر آموزش در سال‌های دور توسط خانه موسیقی اتفاق می‌افتاد که اتفاقا، هم شکل خوبی داشت و هم اینکه کسی از نحوه نظارت‌ها شکایتی نداشت زیرا ما بدون توجه به هیچ گرایشی کارهایی را از نظر آموزشی انجام دادیم که هیچگاه متهم به یکسونگری و تبعیض نشدیم اما متاسفانه در اواخر دولت نهم و دهم این ماجرا تماما از خانه موسیقی گرفته شد. دوستان به بهانه تمرکززدایی شورای کوچکی را در مرکز گسترش آموزش‌های هنری تشکیل دادند که هم خانه موسیقی از ماجرا کنار گذاشته شد و هم به نوعی ماجرای نظارت کیفی بر آموزش موسیقی تقریبا تعطیل شد.



نوربخش یادآور شد: خوشبختانه با اقداماتی که طی ماه‌های گذشته انجام گرفته، روند قبلی خانه موسیقی در حوزه نظارت در آموزش به زودی احیا می‌شود و ما به شدت نسبت به این موضوع حساس موسیقی فعالیت‌های خود را انجام خواهیم داد چراکه معتقدیم وضعیت آموزش در موسیقی اصلا مناسب نیست.

مشکل خانه موسیقی با بیمه تامین‌اجتماعی حل شد

نوربخش با اشاره به دیگر فعالیت‌های انجام گرفته خانه موسیقی به موضوع پیگیری مسائل رفاهی و بیمه هنرمندان اشاره کرد و گفت: متاسفانه حدود یکسال است که بیمه هنرمندان متوقف شده است و افراد جدید معرفی شده از سوی نهادهای صنفی بیمه نمی‌شوند و می‌توان گفت که تامین اجتماعی در این راه به تعهدات خود عمل نکرده است تا آنجایی هم که پیگیری کرده‌ایم با مشکلی مواجه شدیم که بخش اصلی آن بدهی چند میلیارد تومانی وزارت ارشاد به سازمان تامین اجتماعی بوده است اما خوشبختانه با جلسات متعددی که برگزار کردیم و پیگیر ماجرا بودیم خوشبختانه این نوید را به ما دادند که این موضوع با تفاهمی که بین وزارت ارشاد و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی انجام گرفته این موضوع مرتفع شده و از ماه آینده هنرمندان جدید هم بیمه می‌شوند.

خوانندگان مطرح پاپ به خانه موسیقی می‌آیند

این خواننده موسیقی ایرانی با اشاره به تعامل خانه موسیقی و خانه هنرمندان برای اجراهای مشترک موسیقایی به مصوبه هیات مدیره این نهاد در رابطه با تشکیل کانون خوانندگان موسیقی پاپ اشاره، گفت: متاسفانه بعد از این مصوبه نشستی را با حضور فعالان عرصه موسیقی پاپ برگزار کردیم که متاسفانه این نشست انتظارات ما را برآورده نکرد به طوری که تعدادی از افرادی که در جلسه شرکت کردند آنچنان از احراز هویت لازم برخوردار نبودند. لذا در تازه‌ترین اقدامی که پیرامون این موضوع انجام دادیم قرار بر این است که تعدادی از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ در جلسه‌ای شرکت کرده و بعد از تدوین اساسنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نظر خودشان، نسبت به عضوگیری اقدام کنند.

*تشکیل شورای مشورتی و نوید یک انقلاب موسیقایی

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه ارائه گزارش یکساله خانه موسیقی به تشکیل شورای مشورتی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تشکیل این شورای مشورتی منجر به تاسیس فستیوال موسیقی تهران در امارت مسعودیه شد که به طور حتم دوام آن به روند و بهبود این جریان موسیقایی کمک خواهد کرد. البته یکی از چالش‌های مهم این شورا که به نظر من یکی از مهمترین چالش‌های حوزه موسیقی است، پرداختن به ماجرای کپی‌رایت است که اگر حل شود به اعتقاد من انقلابی در حوزه موسیقی خواهد بود. ما به طور جدی به این موضوع نگاه کردیم و مطمئنیم اگر بتوانیم ماجرا را به شکلی هدایت کنیم که کپی‌رایت بیشتر از اینها مورد توجه قرار بگیرد، اتفاقات بسیار خوبی در عرصه موسیقی خواهد افتاد.

پاسخ آقای مدیرعامل به انتقادها

نوربخش در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه خانه موسیقی به صورت جدی خواهان پیگیری مطالبات هنرمندان عرصه موسیقی است، توضیح داد: ما خیلی از مسائل را رسانه‌ای نکردیم و اتفاقا در بعضی از اوقات نیز متهم شدیم به اینکه در رابطه با اتفاقات موسیقایی منفعل عمل می‌کنیم. در حالی که تشخیص ما این است که بسیاری از کارها بدون هیاهو و حاشیه حل شدنی است و اگر به نتیجه نرسیدیم باید آن را رسانه‌ای کنیم. پس اگر تلاشی را رسانه‌ای نکردیم به این دلیل نیست که خانه موسیقی منفعل عمل می‌کند.

عضو هیات‌مدیره خانه موسیقی افزود: خانه موسیقی در هر جایی کنسرتی لغو شده به صورتی جدی پیگیر ماجرا بوده، حتی در جاهایی هم ما موضوع را قبل از رسانه‌ای شدن حل کردیم و کاری کردیم که کنسرت لغو نشود. ما معتقدیم جنجال درست کردن نتیجه عکس می‌دهد و نهایتا اولین کسی که در این موضوع لطمه می‌خورد هنر و هنرمند است.

مدیرعامل خانه موسیقی در این بخش از صحبت‌های خود با اشاره به حمایت این مجموعه از برنامه‌ها و نشست‌های پژوهشی از خریداری ساختمان جدید خانه موسیقی در ضلع شمالی میدان فاطمی خبر داد و افزود: به زودی از اهالی رسانه برای بازدید از این مکان که به نوعی تجمیع ساختمان‌های زیر مجموعه خانه موسیقی است دعوت خواهیم کرد.

تاسیس مکتبخانه آوازی تهران با حمایت خانه موسیقی

نوربخش در بخش دیگری از این نشست خبری به موضوع تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها اشاره کرد و گفت: از ابتدایی که این موضوع پیش آمد ما به صورت جدی پیگیر ماجرا بودیم تا جایی که هم من و هم اعضای هیات مدیره خانه موسیقی به طور جداگانه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور پیدا کردیم و به موضوع معترض شدیم. البته آنچه در بیان دوستان عنوان شد این بود که امر آموزش در فرهنگسراها قابل دفاع نبوده و از نگاه آنها این موضوع بهانه‌ای برای تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها شده است.

وی ادامه داد: کیفیت نازل آموزش و عدم رقابت با بخش خصوصی یکی دیگر از مسائلی بود که مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها به آن اشاره کردند. ما نیز با تمام توان شروع به پیگیری ماجرا کردیم و آمدیم فهرست اسامی کسانی را که در فرهنگسراها آموزش موسیقی می‌دهند، دانه به دانه رصد کردیم که متاسفانه اکثریت آنها واجد صلاحیت تدریس در فرهنگسراها نبودند و کسانی بودند که حتی در بعضی از مواقع چندین رشته را درس می‌دادند به طوری که ما مدرسی را پیدا کردیم که علاوه بر موسیقی، آشپزی هم درس می‌داد و البته خیلی از این افراد عضو خانه موسیقی نبودند.

نوربخش بیان کرد: اتفاقا این همان چیزی است که خودمان در بحث آموزش به شدت معترض آن هستیم چراکه در بخش‌های خارج از آموزش فرهنگسراها نیز ما بسیاری از افراد را می‌شناسیم که واجد صلاحیت نیستند در حالی که بحث آموزش بسیار حساس است و کسی که می‌خواهد آموزش دهد باید تجربه بسیار زیادی در این عرصه داشته باشد. به هر ترتیب در جلسات بسیاری که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که فهرستی از افراد و اعضای خانه موسیقی را که مورد تایید ما هستند، جایگزین این مدرسان کنیم. حتی در فضایی جداگانه برای تشکیل مکتب آوازی تهران با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعامل کردیم که در آنجا اساتید صاحب مکتب آموزشی به تدریس مشغول شوند.

آموزش موسیقی در فرهنگسراها دیگر تعطیل نیست

مدیرعامل خانه موسیقی در این نشست خبری با اعلام این خبر که ظرف 2 هفته آینده در تعدادی از فرهنگسراها کلاس‌های موسیقی برقرار خواهند شد، توضیح داد: طبق قولی که از مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گرفته‌ایم این کلاس‌ها با کیفیتی که مدنظر ما است ادامه پیدا می‌کنند. البته اینجا جا دارد به موضوعی اشاره کنم، در مراسم رونمایی آلبوم «دوشنبه کربلا» که چند روز پیش در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد خبری جمع‌بندی شده بود که اینگونه نشان می‌داد که من به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی از عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در رابطه با موسیقی تشکر کردم. من همینجا اعلام می‌کنم که تقدیر و تشکر من فقط به خاطر تولید آلبومی بود که با صدای دولتمندخلف توسط سازمان منتشر شده بود.

وی ادامه داد: اتفاقا من در همان روز با معاون هنری سازمان پیرامون ماجرای تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگسراها جلسه طولانی‌ای را برگزار کردم کمااینکه معتقدم ما در آموزشگاه‌های آزاد موسیقایی نیز وضعیتی بسیار خراب‌تری از فرهنگسراها داریم به طوری که من صریحا اعلام می‌کنم کارت تدریس مربیان این آموزشگاه‌ها نیز به دلیل مکانیزم غلطی که از قبل وجود داشت، برای ما اعتباری ندارد. اتفاقا اعتراض به این مکانیزم غلط بود که دولت‌های گذشته این فضا را از ما گرفتند چون به راحتی نمی‌توانستند از فیلتر خانه موسیقی عبور کنند.

اگر به تعهدات عمل نشود تحصن می‌کنیم

نوربخش در ادامه صحبت‌های خود گفت: بزرگترین لطمه‌ای که موسیقی به لحاظ تاریخی خورده همین نگاه تفننی به موضوع موسیقی است که تا به امروز ادامه پیدا کرده و چوبش را هم خورده است. من امیدواریم با شروع به کار فضای جدید آموزشی در موسیقی فرهنگسراها بتوانیم در مرحله اول به فضای مطلوب مورد نظر برسیم و سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز به قول خود عمل کند چراکه اگر این کار را نکند من و شما به تحصن می‌رویم و خیلی از مسائل زیر سوال می‌رود.

مدیرعامل خانه موسیقی ضمن تقدیر از کمیته هنری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: ما را به انفعال متهم نکنید. ما به هیچ‌عنوان و در هیچ لحظه‌ای منفعل عمل نمی‌کنیم. من زمانی که احساس کنم به بن‌بست رسیده‌ام شروع به دادزدن می‌کنم. من اهل داد زدن نیستم، من به دنبال انجام کار هستم و دوست دارم این کار در فضایی بدون جنجال انجام شود.

خانه موسیقی، اداره اماکن، دفتر موسیقی

وی درباره اقدامات نیروی انتظامی درباره ماجرای شیوه‌نامه برگزاری کنسرت‌های موسیقی و تعاملات این نهاد با دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: هنوز از جزئیات این ماجرا خبر ندارم اما معتقدم دفتر موسیقی باید پاسخ‌های لازم را پیرامون این موضوع بدهد. به طور حتم اگر مواضع مورد نظر این فضا منافاتی با جریان ارزشمند موسیقی داشته باشد، ما موضوع را پیگیری کرده و مواضع خود را اعلام خواهیم کرد. البته که دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم باید کمک کند و به راهکار مشخصی برسد که بتوان در قالب آن یک آیین‌نامه مشخصی را نوشت و موضوع را حل کرد البته من باید بگویم که خانه موسیقی در حد بضاعت خود هر اقدامی را که باید انجام می‌داده، با پلیس هماهنگ کرده است.

نوربخش در بخش پایانی صحبت‌های خود به برگزاری نمایشگاه موسیقی فرانکفورت آلمان و حضور هنرمندان موسیقی ایرانی در این رویداد بین‌المللی خبر داد.