۵۰۹ نفر در مسابقات قرآن کریم سپاه قزوین رقابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی انصاری اظهار کرد: مرحله استانی مسابقات قرآن کریم سپاه استان قزوین در سه بخش برادران، خواهران و خانواده برگزار شد و در مجموع ۵۰۹ نفر از پاسداران، کارکنان و خانواده‌های آنان در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی افزود: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت انس با کلام وحی و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی در میان پاسداران و خانواده‌های آنان برگزار شد و پس از انجام داوری‌ها، نفرات برتر هر بخش برای شرکت در مسابقات نهایی معرفی شدند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: قرآن کریم، راهنمای عمل و سرلوحه فعالیت‌های فردی و سازمانی در سپاه است و ترویج فرهنگ قرآنی در میان پاسداران و خانواده‌های آنان همواره در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

انصاری ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی، کسب معرفت از قرآن کریم را سرلوحه کار خود می‌دانند و معتقدند تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) ضامن سعادت دنیا و آخرت است؛ ازاین‌رو، برنامه‌های قرآنی در سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به آثار فردی و اجتماعی انس با قرآن گفت: قرآن کریم کتاب هدایت، نور و رحمت است و آموزه‌های آن در زمینه زندگی فردی و اجتماعی، روابط انسانی و دستیابی به سعادت، راهگشای انسان‌هاست. انس با قرآن می‌تواند به آرامش قلبی و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعه کمک کند.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان قزوین همچنین از برگزاری سومین جشنواره قرآنی سپاه صاحب‌الامر(عج) در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، تشویق به فعالیت‌های قرآنی و معرفی توانمندی‌های قرآنی پاسداران و خانواده‌های آنان برگزار خواهد شد.

انصاری در پایان از فرمانده سپاه استان قزوین و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در این سپاه به‌دلیل حمایت از فعالیت‌های قرآنی قدردانی کرد.

