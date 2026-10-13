نمایشگاه«نخل آفتاب»گامی برای توسعه صنایع تبدیلی خرما و اشتغال در ریگان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نخل آفتاب در شهرستان ریگان با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه در حوزه صنایع تبدیلی خرما و تولید خوراک دام برگزار شد؛ نمایشگاهی که با ارائه فرآورده‌های متنوع خرما، از ترشی و کیک گرفته تا پاستیل، دمنوش، رب و سرکه خرما، توانمندی‌های بومی این شهرستان و فرصت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ایجاد اشتغال را به نمایش گذاشت.

شهرستان ریگان به‌ عنوان یکی از مناطق مستعد تولید خرما در شرق استان کرمان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول دارد؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه شود.

در این نمایشگاه، گروه جهادی حضرت سیدالشهدا (ع) اصفهان، مسئولان شهرستان و استانی فعالان حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی، بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های محلی، آموزش تولیدکنندگان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های ریگان تأکید کردند.

توسعه صنایع تبدیلی، راهکاری برای افزایش ارزش افزوده خرما

فرماندار ریگان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه تولید خرما و صنایع وابسته، بر ضرورت حرکت به سمت فرآوری محصولات کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد.

مراد آبیار، با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه کمک کند، افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم ریگان، تولید خرما است و باید تلاش کنیم با گسترش فرآوری این محصول، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و رونق کسب‌وکارهای محلی فراهم شود.

فرماندار ریگان با اشاره به محصولات عرضه‌شده در نمایشگاه نخل آفتاب، توسعه تولید فرآورده‌های متنوع خرما را فرصتی برای ورود خانواده‌ها، کارآفرینان و تولیدکنندگان محلی به عرصه کسب‌وکار دانست و بر اهمیت آموزش و توانمندسازی علاقه‌مندان تأکید کرد.

آبیار، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در زمینه تولید خوراک دام، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش تخصصی و فرمولاسیون مناسب برای تولید این محصولات تأکید کرد و آمادگی شهرستان برای همکاری در مسیر آموزش و توسعه فعالیت‌های مرتبط را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه دامداری در ریگان، از ابلاغ اختصاص زمینی به مساحت ۵۰ هکتار برای فعالیت‌های مرتبط با دام سنگین خبر داد و گفت: فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله پیگیری تأمین آب و استفاده از زمین‌های مستعد، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های دامپروری را فراهم کند.

فرماندار ریگان با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و جغرافیایی شهرستان، توسعه فعالیت‌های مرتبط با دامپروری و تولید خوراک دام را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی عنوان کرد.

توانمندسازی مناطق محروم با توسعه صنایع تبدیلی

جانشین بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محروم، توسعه صنایع تبدیلی خرما را یکی از زمینه‌های مهم برای توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال دانست.

سرهنگ هادی محمدی، با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی در حوزه محرومیت‌زدایی افزود: بخشی از اقدامات بسیج سازندگی در مناطق محروم بر موضوعاتی مانند آبرسانی و راه‌سازی متمرکز بوده است، اما در کنار این فعالیت‌ها، توجه به اشتغال، آموزش و توانمندسازی اقتصادی مردم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

جانشین بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان افزود: با شناسایی ظرفیت‌های بومی و کمک به توسعه صنایع تبدیلی، می‌توان زمینه فعالیت بیشتر کارگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای محلی را فراهم کرد و با آموزش و حمایت از علاقه‌مندان، به کاهش بیکاری و پویایی اقتصادی شهرستان کمک کرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و فعالان اقتصادی برای شناسایی ظرفیت‌ها، آموزش نیروی انسانی و پیگیری جذب اعتبارات مورد نیاز تأکید کرد.

محمدی، با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به مردم، خاطرنشان کرد: استفاده از توان مجموعه‌های جهادی در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی کمک کند.

آموزش و مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز تولید در خانه و کارگاه

مسئول قرارگاه گروه جهادی حمزه سیدالشهدا (ع) اصفهان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به مناطق محروم، بر اهمیت حضور گروه‌های جهادی در کنار مردم و همکاری با مجموعه‌های اجرایی برای رفع مشکلات تأکید کرد.

بهنام ابرقویی، با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی باید در مسیر توانمندسازی مردم و ایجاد زمینه‌های پیشرفت اقتصادی قرار گیرد، افزود: هدف از این اقدامات، کمک به مردم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه انجام فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا در منطقه است.

مسئول قرارگاه گروه جهادی حمزه سیدالشهدا (ع) اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی خرما در ریگان، آموزش و انتقال تجربه را از محورهای مهم این مسیر دانست و بر ضرورت همراهی گروه‌های جهادی با مردم و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های مختلف در قبال مناطق محروم، خدمت‌رسانی به مردم و تلاش برای رفع مشکلات را وظیفه‌ای دانست که باید با همکاری و مشارکت همه بخش‌ها دنبال شود.

ظرفیت‌های بومی باید به فرصتی برای پیشرفت شهرستان تبدیل شوند

امام جمعه ریگان، نیز در این برنامه با توجه به اهمیت ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، تقویت فرهنگ کار و تلاش و استفاده از توانمندی‌های مردم در مسیر پیشرفت منطقه تأکید کند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده،گفت: توسعه صنایع تبدیلی خرما، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، حمایت از کارآفرینان محلی و تقویت همکاری میان مردم، گروه‌های جهادی و مسئولان از جمله محورهایی است که می‌تواند در مسیر تحقق ظرفیت‌های اقتصادی ریگان مورد توجه قرار گیرد.

از خرما تا خوراک دام؛ ریگان و فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری

ظرفیت‌های اقتصادی ریگان تنها به تولید خرما محدود نمی‌شود؛ بلکه فرآوری این محصول، تولید خوراک دام و توسعه فعالیت‌های دامپروری نیز می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌های تولید و اشتغال در شهرستان باشد.

تولید محصولاتی مانند ترشی خرما، کیک خرما، پاستیل خرما، دمنوش، رب و سرکه خرما نشان می‌دهد که با آموزش، خلاقیت و استفاده از روش‌های مناسب فرآوری می‌توان محصولات متنوعی از خرما تولید کرد و بازارهای تازه‌ای برای عرضه آن‌ها به وجود آورد.

از سوی دیگر، توجه به تولید خوراک دام متناسب با شرایط منطقه، استفاده از ظرفیت‌های دامپروری و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند به تکمیل زنجیره اقتصادی شهرستان کمک کند.

برگزاری نمایشگاه نخل آفتاب فرصتی برای معرفی بخشی از توانمندی‌های ریگان در حوزه تولید و صنایع تبدیلی بود؛ با این حال، تداوم چنین برنامه‌هایی زمانی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود که آموزش‌های تخصصی، حمایت از تولیدکنندگان، دسترسی به تسهیلات و اعتبارات، ایجاد بازار فروش و پیگیری برنامه‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌صورت مستمر دنبال شود.

ظرفیت‌های شهرستان ریگان در حوزه خرما، صنایع تبدیلی و دامپروری، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که با هم‌افزایی مردم، مسئولان، گروه‌های جهادی و فعالان اقتصادی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد خانوارها و رونق تولید در منطقه منجر شود.