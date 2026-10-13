آمریکا در محاسبات خود درباره ایران دچار خطای راهبردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران و آمریکا اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی تصور می‌کردند با وارد کردن ضربه به ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور، ایجاد ناآرامی و شهادت رهبر انقلاب می‌توانند زمینه فروپاشی نظام را فراهم کنند؛ اما این برآورد با واقعیت‌های جامعه ایران همخوانی نداشت.

وی با بیان اینکه آمریکا طی سال‌های گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای افزایش فشار بر ایران انجام داده است، افزود: به‌رغم این اقدامات، ایستادگی ملت ایران و برخورد قاطع جمهوری اسلامی موجب ناکامی راهبردهای دشمن شده است.

وی افزود: مردم در حفظ نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با تضعیف ساختارهای سیاسی و امنیتی و فراهم کردن زمینه آشوب‌های خیابانی می‌توانند ثبات کشور را برهم بزنند، اما این محاسبات به نتیجه مورد نظر آنان نرسید.

جوانی با تأکید بر جایگاه فرهنگ شهادت در هویت انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.

وی همچنین با اشاره به دیدگاه‌های شهید حاج قاسم سلیمانی درباره سرانجام جنگ اظهار کرد: بر اساس این نگاه، آغاز جنگ از سوی دشمن لزوماً به معنای تعیین سرنوشت آن نیست و اراده و مقاومت ملت ایران در فرجام تقابل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ارزیابی سپاه از محاسبات اسرائیل در منطقه

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات غزه، لبنان و سوریه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو با این تصور که ایران در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته است، به دنبال ضربه زدن به ساختارهای سیاسی و امنیتی و فراهم کردن زمینه بی‌ثباتی در کشور بودند.

وی انسجام ملی و پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را از عوامل مؤثر در ناکامی این رویکردها دانست و با یادآوری سخنان امام خمینی(ره) درباره ویژگی‌های ملت ایران، بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار تأکید کرد.

جوانی با اشاره به آنچه حضور ۲۲۶ شبه مردم در خیابان‌ها خواند، این استمرار را پدیده‌ای کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: حضور مردم در شرایط گوناگون جوی و حتی در وضعیت بمباران، نشان‌دهنده انگیزه‌ها و باورهایی است که باید مورد توجه تحلیلگران و راهبردشناسان قرار گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع حساس طی بیش از چهار دهه گذشته پایبندی خود به انقلاب را نشان داده‌اند، اظهار کرد: استمرار حضور مردمی از نگاه وی، نشانه حمایت از نظام جمهوری اسلامی و تداوم پیوند انقلاب با آرمان‌های دینی و مهدوی است.