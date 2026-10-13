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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

پرداخت ۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در قزوین

پرداخت ۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی در قزوین

قزوین- معاون جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در نیمه نخست سال جاری ۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال به کشاورزان استان قزوین تسهیلات پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا هاشمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۴۶۶ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شد که از این تعداد، ۱۴۳ پرونده موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۴ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال شدند.

وی با اشاره به اولویت‌های جذب اعتبارات در بخش کشاورزی استان افزود: بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در این مدت به‌ترتیب به تأمین سرمایه در گردش بذور گواهی‌شده، منابع بازگشتی تبصره ۱۸ سنوات گذشته، طرح‌های کلان معرفی‌شده در سفر ریاست جمهوری و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز بهره‌برداران و هدایت تسهیلات به فعالیت‌های اولویت‌دار، از عوامل مؤثر در پشتیبانی از تولید، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در این بخش به شمار می‌رود.

کد مطلب 6976537

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