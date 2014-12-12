هفت روستای شهرستان گچساران از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح گازرسانی به هفت روستای دیل و آرو بعد از ظهر جمعه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده گچساران و باشت در مجلس و جمعی از مسئولین استانی و محلی برگزار شد.

در این مراسم روستاهای دیل، آرو، نازمکان، شامبراکان، سیدجمال الدین، گبرستان و سرتیره از نعمت گاز برخودار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: با بهره برداری از این پروژه ۹۵۸ خانوار با جمعیتی افزون بر سه هزار و ۲۹۰ نفر از نعمت گاز خانگی بهره مند شدند.



هوشنگ صیدالی افزود: برای اجرای این طرح ۵۰ کیلومترشبکه گذاری، ۸۸ کیلومترخط تغذیه، ۴۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و دو ایستگاه تی بی اس اجرا شده است.



وی بیان کرد: اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از طرح گازرسانی مجتمع روستاهای دیل ۲۸ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: همچنین عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای اسپر و پوراژ از توابع شهرستان گچساران با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار آغاز شد.



مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: برای اجرای طرح گازرسانی به روستاهای اسپر و پوراژ هفت کیلومتر لوله گذاری خواهد شد و با بهره برداری از این طرح ۶۸ خانوار با ۲۵۶ نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

صیدالی بیان کرد: تا پایان آذرماه تعداد روستاهای گازدار در این استان به ۴۱۵ روستا خواهد رسید.

نماینده شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس نیز در این مراسم گفت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مناطق محروم دارد.

غلام رضا تاجگردون افزود: امید است با ادامه این روند و تلاش هر چه بیشتر دولت تدبیر و امید و مسوولان استانی و ملی بتوان در آینده ای نزدیک با تکمیل ۳۰۰ طرح عمرانی در حال اجرای گچساران شاهد تحولی چشمگیر در زمینه رفاه مردم این شهرستان باشیم.

وی همچنین از اتصال شهرستانهای چرام و گچساران به جاده اصفهان خبرداد و گفت: جاده چرام به باباکلان همچنین این محور را به امام زاده بی بی حکیمه و در نهایت به بنادر جنوبی متصل خواهد کرد.

تاجگردون اظهار داشت: ۳۵ میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال ۹۴ و ۱۵ میلیارد ریال از محل ماده ۱۸۰برای ساخت جاده ارتباطی چرام به باباکلان پیش بینی شده است.