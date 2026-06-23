پیشرفت ۸۰ درصدی قطعه چهارم محور باباکلان در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح‌های اقتصادی و عمرانی شهرستان‌های گچساران و باشت با اشاره به محور باباکلان اظهار کرد: عملیات اجرایی مسیر گچساران تا باشت در چند قطعه در حال انجام است و هم‌اکنون دو پیمانکار در این محور فعال هستند.

پیشرفت ۸۰ درصدی قطعه چهارم محور باباکلان

وی افزود: قطعه چهارم محور باباکلان حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از نظر مالی نیز مطالبات معوقی از اداره کل راه و شهرسازی ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برای این محور بیش از ۱۱۰ درصد تخصیص اعتبار از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده و بخش قابل توجهی از منابع نیز به پروژه تونل «دی» اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این قطعه طی روزهای اخیر به دلیل وجود معارضات تأسیساتی متوقف شده است، گفت: مشکل مربوط به جابه‌جایی خطوط گاز و آب بوده که پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی برطرف شود.

تکمیل محور در انتظار تصمیم شرکت ساخت

پارسایی درباره بخش‌های باقیمانده محور باباکلان نیز اظهار کرد: برای تکمیل مسیر و اجرای تقاطع آب‌شیرین چندین مرحله مناقصه برگزار شد اما به دلیل نبود متقاضی، نتیجه‌ای حاصل نشد.

وی ادامه داد: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از اداره کل راه و شهرسازی خواست مطالعات تکمیلی کل محور را تهیه و ارسال کند که این مطالعات شامل مسیرها، پل‌ها، ابنیه فنی و اتصال تقاطع آب‌شیرین به محدوده راهداری انجام و به شرکت ساخت ارسال شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های مستمر استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای تعیین تکلیف این پروژه افزود: مکاتبات متعددی با امضای استاندار انجام شده و حتی جلسات حضوری نیز برگزار شده است اما هنوز مجوز اجرای مناقصه یا واگذاری پروژه به استان صادر نشده است.

بهره‌برداری بخشی از مسیر تا شهریورماه

وی گفت: طبق برنامه زمان‌بندی تعیین شده، در صورت رفع معارضات موجود، بخشی از مسیر آماده آسفالت و بهره‌برداری تا شهریورماه خواهد شد.

وی تأکید کرد: با بهره‌برداری از تقاطع آب‌شیرین و قطعه چهارم، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی محور برطرف شده و امکان استفاده ایمن از مسیر فراهم می‌شود.

آخرین وضعیت محور «گچساران - باباکلان»

پارسایی در ادامه به وضعیت سایر قطعات محور نیز اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی از مسیر که مطالعات آنها تکمیل شده برای جذب سرمایه‌گذار و تأمین اعتبار به شرکت ساخت معرفی شده‌اند.

وی افزود: عملیات اجرایی برخی قطعات از جمله محدوده کیلومتر ۴۰ تا ۵۲ به پایان رسیده و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین برق نیز اجرایی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تکمیل پروژه نیازمند تأمین اعتبارات جدید است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده و تلاش می‌شود با جذب منابع بیشتر، روند اجرای پروژه شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان به صورت مستمر موضوع تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم را از مراجع ملی پیگیری می‌کند تا پروژه‌های نیمه‌تمام این محور هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و تکمیل شوند.