محمود زندهنام مدیر سابق مرکز هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیتهایش پس از بازنشستگی از رادیو توضیح داد: بعد از طراحی این شبکه برای مخاطبان تخصصی نمایش و تئاتر و افتتاح رادیو نمایش در کشور، مسئولیتم در رادیو تمام شد. گرچه من اساسا تلویزیونی بودم و کارم در صداوسیما را با آثار تصویری و برنامهسازی شروع کردم.
وی افزود: با رفتن از رادیو، در معاونت سیما به عنوان مشاور در حوزه نظارت و بازبینی سریالهای الف حضور داشتم. همچنین مستندی با نام «تحریم زندگی» ساختم که مربوط به تحریم داروها در ایران بود و زندگی محمود استاد محمد کارگردان و نمایشنامهنویس فقید تئاتر را به تصویر میکشید که به دلیل نارسایی دارویی از دنیا رفت.
پخش «آینههای روبرو» دهه فجر از شبکه مستند
مدیر سابق رادیو نمایش تأکید کرد: بعد از آن سراغ ساخت مجموعه مستند «آینههای روبرو» رفتم که در 13 قسمت نوعی دوربین مخفی در فضای یک آموزشگاه آرایشگری بود که این اثر دهه فجر از شبکه مستند پخش خواهد شد.
زندهنام در پایان درباره فعالیتهای تازه خود نیز توضیح داد: این روزها سریال «رگ خواب» را در مرحله تحقیق و نگارش دارم. عباس شیرمحمدی متن سریال را در 26 قسمت مینویسد و اگر این مرحله امسال به پایان برسد، «رگ خواب» را با موضوع عرفانهای نوظهور و شبه عرفانها در سال 94 برای شبکه تهران کارگردانی خواهم کرد و میدانم سریال خوبی خواهد شد.
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