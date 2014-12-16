تظاهرات در آلمان علیه "اسلامی شدن غرب"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، درسدن زادگاه جنبشی تحت عنوان "اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب" (پگیدا) است که هفته گذشته هم راهپیمایی علیه مسلمانان ترتیب داده بود.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم در واکنش به این راهپیمایی به مردم کشورش اخطار داده است که اجازه ندهند افراط گرایان از آنها سوءاستفاده کنند. خانم مرکل در برلین گفت: "در آلمان آزادی تجمع هست، اما جایی برای تحریک و دروغگویی در مورد کسانی که از سایر کشورها پیش ما آمده اند وجود ندارد."او اضافه کرد:‌ "همه باید مراقب باشند مورد بهره برداری ترتیب دهندگان این نوع رویدادها قرار نگیرند."

پیشتر هایکو ماس، وزیر دادگستری، تظاهرات گروه پگیدا را "مایه شرم" خواند. اما حزب ای اف دی که مخالف اتحادیه اروپاست با تظاهرکنندگان ابراز همدردی کرد.

برند لوک، رهبر این حزب، که برای سختگیری بیشتر بر مهاجران و همچنین رد یورو تلاش کرده است در مورد تظاهرکنندگان گفت: "بیشتر خواسته های آنها مشروع است."

روز یکشنبه حدود ۱۵ هزار نفر در شهر کلن برای تشویق مدارا و سخاوت فکری تحت شعار "شما کلن هستید، اینجا جای نازی ها نیست" شرکت کردند.

طبق این گزارش برنامه تظاهرات مخالفت با "اسلامی سازی" آلمان بود و بعضی فریاد می کشیدند: "اروپا جای شریعت نیست." اما به سرعت معلوم شد که اکثر حاضران علیه مهاجرت گسترده و میزان بالای پناهجویان اعتراض دارند.

با افزایش شدید شمار پناهجویان به دلیل جنگ در سوریه و عراق، مهاجرت در سال جاری به بحثی داغ در آلمان بدل شده است.

آلمان پذیرای بیشترین پناهجویان در اروپاست. انتظار می رود که شمار پناهجویان در آلمان از ۱۲۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ به حدود ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری افزایش یابد.