خسارت ۴ میلیارد تومانی سیل و طوفان به روستاهای ساری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی شامگاه چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با قدردانی از همراهی مردم و تلاش فرمانداران، بخشداران و دهیاران در مدیریت پیامدهای حادثه اظهار کرد: با همکاری مناسب مردم و دستگاههای اجرایی، خدمات زیربنایی و امدادی در مدت حدود ۳۶ ساعت به مناطق آسیبدیده بازگشت و آب و برق مورد نیاز شهروندان تأمین شد.
وی افزود: با توجه به شرایط حادثه، تصور نمیکردم بتوانیم در چنین مدت کوتاهی آثار آن را برطرف کنیم، اما هماهنگی و همکاری مطلوب میان مردم و مسئولان موجب شد روند امدادرسانی و بازگشت خدمات با سرعت انجام شود.
استاندار مازندران یکی از دلایل تشدید خسارتها را رعایت نشدن حریم بستر رودخانهها دانست و گفت: در برخی مناطق، ساختوساز و ایجاد واحدهای تجاری در حریم رودخانه انجام شده است که در زمان وقوع سیلاب میتواند خسارتها را افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به نبود اقدامات پیشگیرانه کافی در سالهای گذشته بیان کرد: باید برای مناطق در معرض خطر، اقدامات زیربنایی و پیشگیرانه جدیتری انجام شود تا در صورت وقوع حوادث مشابه، شاهد تکرار خسارتهای سنگین نباشیم.
یونسیرستمی با اشاره به وقوع حادثه مشابه در سال ۱۳۸۷، تصریح کرد: بهزودی و پیش از هفته آینده، گروهی مأمور بررسی وضعیت این مناطق و ارائه برنامه برای ساماندهی و اجرای اقدامات زیربنایی خواهند شد.
استاندار مازندران درباره تأمین اعتبار برای جبران خسارتهای واردشده نیز گفت: در حال پیگیری هستیم تا چوبهای جمعآوریشده در ورودی روستاها ساماندهی و درآمد حاصل از فروش آنها برای جبران خسارت آسیبدیدگان اختصاص پیدا کند.
وی میزان خسارتهای واردشده را حدود سه و نیم تا چهار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع جبرانی تا حد امکان و متناسب با شرایط موجود تأمین خواهد شد و در اختیار شهروندان آسیبدیده قرار میگیرد.
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