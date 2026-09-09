جزئیات نشست شهرداری تهران با عتبه حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، رئیس ستاد اربعین حسینی و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، عصر چهارشنبه با جمعی از مسئولان و خادمان عتبه حسینی در ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی دیدار کرد.

در این دیدار شهرداران مناطق ۶، ۸ و ۱۹ تهران به‌عنوان مسئولان قرارگاه‌های کربلا در ایام اربعین و مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران حضور داشتند.

زین‌العابدین الاسدی، مدیر اداره شعبه المعرفین، در این دیدار با تقدیر از اقدامات شهرداری تهران اظهار کرد که حضور نیروهای انسانی و ماشین‌آلات خدمات شهری شهرداری تهران در ایام اربعین، به‌ویژه در اطراف حرم امام حسین (ع)، نقش مهمی در ارائه خدمات داشت.

وی همچنین از محمدامین توکلی‌زاده، شهردار منطقه ۸، شهردار منطقه ۶، شهردار منطقه ۱۹ و مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران تقدیر کرد و آمادگی عتبه حسینی برای همکاری و مشارکت بیشتر در عملیات اربعین سال آینده را اعلام کرد.

توکلی‌زاده نیز با اشاره به همکاری مردم و مسئولان عراق در برگزاری مراسم اربعین، خدمت به زائران امام حسین (ع) را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: سال گذشته با وجود شرایط جنگی، مراسم اربعین با حضور مردم عراق، ایران و دیگر کشورها به بهترین شکل برگزار شد.

رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به جلسه روز اربعین با تولیت عتبه حسینی و شهردار تهران افزود: در این جلسه درباره نحوه و میزان مشارکت شهرداری تهران با عتبه حسینی گفتگوهای مهمی انجام شد و به امید خدا سال آینده نیز شهرداری تهران با تمام توان در خدمت عتبه حسینی و زائران اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.