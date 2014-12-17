عملکرد مثبت پلیس باعث افزایش احساس امنیت در استان بوشهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان انتظامی بوشهر اظهار داشت: نیروی انتظامی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ایجاد امنیت پایدار در جامعه دارد و در استان بوشهر با تلاش شبانهروزی نیروی انتظامی شاهد امنیت بسیار خوبی هستیم که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
وی به نقش امنیت در رونق اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: بدون تردید در محیطی که امنیت نباشد همه ابعاد زندگی تحت تاثیر قرار میگیرد و هر جا احساس امنیت مطلوب باشد مردم برای سرمایهگذاری وارد میشوند و اقتصاد شکوفا شده و اشتغال ایجاد میشود.
استاندار بوشهر با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی نیروی انتظامی تصریح کرد: اگر امروز با خیال راحت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ استان دعوت میکنیم بهواسطه امنیت قابل قبولی است که با تلاش و فعالیت مستمر و شبانهروزی نیروی انتظامی استان برقرار شده است.
سالاری یادآور شد: هماکنون در تمام شاخصهای امنیتی استان شاهد رشد محسوسی هستیم و پلیس استان در پیشگیری، کشف و برخورد با جرایم خشن عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: عملکرد پلیس استان نشان میدهد که نیروی انتظامی با اقتدار و در چارچوب قانون و با مشارکت مردم در ایجاد امنیت تلاش کرده و امروز مشارکت مردم در همکاری با نیروی انتظامی نهادینه شده است.
سالاری گفت: اگر مشارکت مردم در ایجاد امنیت به وجود بیاید، درصد موفقیت بیشتر میشود و امنیت نیز پایدارتر و ماندگارتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: امروز مردم به نیروی انتظامی اعتماد بسیار زیادی دارند و هر زمان مشکلی برای مردم به وجود میآید فورا با نیروی انتظامی ارتباط برقرار میکنند و این اعتماد حاصل تلاش صادقانه نیروی انتظامی است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه در مقوله امنیت سایر دستگاهها نیز باید به نیروی انتظامی کمک کنند افزود: توسعه زیرساختها، فرهنگسازی، آموزش همگانی، ایجاد اشتغال پایدار و ... از مواردی است که در ایجاد امنیت موثر است و امیدواریم همه دستگاهها به وظایف خود عمل کنند تا شاهد کاهش جرایم و ایجاد امنیت پایدار باشیم.
سالاری گفت: اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و نرخ بیکاری کاهش یابد، شاهد کاهش بزهکاری و کاهش وقوع جرایم خشن خواهیم بود و امیدواریم با تلاش دستهجمعی مسئولان شاهد اعتلای استان باشیم.
وی از خدمات صادقانه و شبانهروزی پرسنل نیروی انتظامی استان تجلیل کرد و گفت: عملکرد پلیس باعث شده مردم احساس امنیت کنند و این اهمیت بسیار زیادی دارد.
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