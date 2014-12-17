۳۰۰ فرصت شغلی در بخش کمره خمین ایجاد شد

احمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل ۱۳گروه اشتغال در ۱۳روستای بخش کمره در هر روستا از دو نفر تا ۲۰نفر شغل در بخش خیاطی، ریسندگی، بافندگی و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی قالی شویی سنتی با استفاده از آبهای غیر قابل مصرف آشامیدنی، راه اندازی سه واحد نانوایی و بازارچه صنایع دستی از دیگر برنامه های اجرایی برای ایجاد فرصت شغلی در این بخش است.

بخشدار کمره اظهارکرد: همه ساختمان های دهیاری، مدارس غیر فعال، بناهای بدون استفاده بهزیستی و ساختمان های تعاون روستایی بدون استفاده و متروکه احیا و به صورت رایگان با پرداخت تسهیلات در اختیار کارآفرینان و سرمایه گذاران قرار داده شده است.

وی بیان کرد: بخش کمره به عنوان منطقه کشاورزی و دامپروری محسوب می شود که شغل ۹۵درصد مردم این خطه کشاورزی و دامپروری است.

خشکسالی درآمد روستاییان این بخش را به شدت کاهش داده است و باعث فقر خانوادها، افزایش سن ازدواج، اعتیاد و مهاجرت به شهر شده

اسدی تصریح کرد: در سالهای متوالی خشکسالی درآمد روستاییان این بخش را به شدت کاهش داده است و باعث فقر خانوادها، افزایش سن ازدواج، اعتیاد و مهاجرت به شهر شده بود.

وی بیان کرد: برای کاهش این مشکلات برنامه پنج ساله ای در بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با در نظر گرفتن توانمندی هر روستا تدوین شده که یکی از این برنامه ها ایجاد شغل و افزایش درآمد خانواده ها است.

بخشدار کمره خمین افزود: اکنون تولید این واحدهای کوچک زود بازده ضمن مصرف شهرستان به بازار تهران، اراک و قم نیز ارسال می شود.

وی گفت: با فراهم کردن امکانات و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری امکان فراهم کردن یک هزار فرصت شغلی در این بخش میسر شده است.

اسدی تاکید کرد: هر سرمایه گذاری که بخواهد در بخش کمره این شهرستان سرمایه گذاری وکارآفرینی کند مورد حمایت قرار می گیرد.

بخش کمره شهرستان خمین دارای ۱۳ هزار و۵۰۰ نفر جمعیت است.