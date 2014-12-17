مرکز آموزش های تخصصی بیستون تجهیز و به روز رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی در کارگاه برگزاری دوره مربیگری درجه سه شمال غرب و غرب کشور که به‌ میزبانی استان کرمانشاه برگزار شده، اظهار کرد: کرمانشاه یکی از بهترین استان‌ های کشور در زمینه برگزاری دوره‌ های تخصصی امداد و نجات، آموزشی و مربیگری محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر ادامه داد: پتانسیل بالای استان کرمانشاه در برگزاری دوره‌های مختلف امداد و نجات بی‌ نظیر بوده و هم‌ سو با نگرش‌های سازمان است.

وی با بیان اینکه ۳۰ نفر از مربیان پنج استان غربی کشور در این دوره شرکت کرده‌اند، افزود: برگزاری دوره مربیگری درجه سه می‌تواند در راستای ارتقاء سطح علمی و عملی امدادگران و نجاتگران بسیار مؤثر باشد.

این مسئول تصریح کرد: مربیان پس از گذراندن این دوره گواهینامه پایان کار از مرکز علمی کاربردی هلال ایران دریافت خواهند کرد.

به گفته متانی، مربیان در این دوره درس‌های تئوری و عملی را در قالب‌های عملیاتی، رها سازی مصدوم، طرح عملیاتی، برش و موضوعات مربوط به فنون تدریس را فرا می‌گیرند.

این مسئول با بیان اینکه برای ۱۰ استان کشور برنامه‌ ریزی لازم در راستای تجهیز مراکز آموزشی اقدامات مناسبی صورت گرفته، گفت: مرکز آموزش‌ های تخصصی بیستون کرمانشاه نیز شناسنامه‌ دار شده و از لحاظ تجهیزات سازه‌ای، سایت و دیگر امکانات به‌ روز رسانی خواهد شد.

معاون برنامه‌ ریزی و آموزش‌ های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر خاطرنشان کرد: تجهیز مرکز آموزش‌ های تخصصی بیستون کرمانشاه به‌ دلیل داشتن موقعیت جغرافیای فوق‌ العاده زیبا در اولویت کاری سازمان قرار گرفته است.

متانی با بیان اینکه اعتبار لازم برای تجهیز این مکان از سوی سازمان صورت گرفته، افزود: این مرکز علاوه بر اینکه مورد تأیید سازمان قرار گرفته دارای ظرفیت بسیار بالایی از جمله داشتن فضای مناسب برای ارائه‌ آموزش‌ های تئوری، عملی و مربیان مجرب است.