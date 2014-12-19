گزارش جنایات و شکنجه های سازمان "سیا" آبروی آمریکا را برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله سیدکاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه گرگان، افزود: جای بسی تأسف است کشوریدر درون خود این گرفتاری ها را دارد که مدعی حقوق بشر در دیگر کشورها از جمله ایران می شود.

وی اداکه د اد: چگونه کشوری که خود نخستین بمب اتمی را بر سر مردم ژاپن ریخت که عوارض آن همچنان باقی مانده است، فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را زیر سؤال می برد؟

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به لغو تحریم های 50 ساله آمریکا علیه کوبا گفت: اذعان آمریکا به بی تأثیر بودن تحریم ها، نشانه بی عقلی این کشور در اعمال تحریم علیه دیگر کشورهاست چرا که قدرت های دیکتاتور، عقل ندارند.

امام جمعه گرگان با تبریک ایام ولادت حضرت عیسی (ع) به مسلمانان و پیروان آن پیامبر الهی افزود: متاسفانه امروز هر ظلمی که در جهان اتفاق می افتد توسط پیروان صورت می گیرد در حالی که پیامبران الهی هرگز توصیه به ظلم نکرده اند.

نماینده ولی فقیه در گلستان در خطبه اول نماز جمعه با تسلیت رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و سالروز شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) گفت: رحلت پیامبر (ص) مصیبت بسیار بزرگی برای امت اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: نبی مکرم اسلام (ص) طی 23 سال رسالت، رنج ها و سختی های زیادی از سوی مشرکان متحمل شدند اما همچون کوهی استوار، رسالت خود را به پایان رساندند.

امام جمعه گرگان، عمل به توصیه های پیامبر (ص) به ویژه عمل به قرآن و عترت، رعایت تقوا، عدالت و پرهیز از تبعیض، انجام عمل صالح، نیکی به زنان و پرهیز از خیانت به برادران مسلمان در دنیای سخت و پرآشوبی که امروز جامعه مسلمانان گرفتار آن شده است را ضروری دانست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با اشاره به راهپیمایی 20 میلیونی ایام اربعین حسینی گفت: این میزان حضور، نشانه دلبستگی و ارادت شیعیان جهان به خاندان پیامبر اسلام (ص) است.

راهپیمایی اربعین امسال از بزرگترین اجتماعات محبان به اهل بیت پیامبر (ص) بود

آیت اله سیدکاظم نورمفیدی اظهار کرد: راهپیمایی اربعین امسال از بزرگترین اجتماعات محبان به اهل بیت پیامبر (ص) بود که نشانه رابطه شیعیان با پاکی، فضیلت، بزرگواری و کرامت انسانی انسان های بزرگ و کامل است.

امام جمعه گرگان گفت: علاوه بر پیام عشق و ارادت شیعیان به خاندان پیامبر (ص) این اجتماع بزرگ یک پیام سیاسی نیز داشت و آن این که داعش و گروهک های تکفیری نتوانستند جرم و جنایتی را مرتکب شوند.

آیت اله نورمفیدی، مشیت الهی و نیز عنایت امام حسین (ع) را در برگزاری این اجتماع بزرگ بدون حادثه دخیل دانست و ابراز امیدواری کرد: عشق و ارادت به خاندان پیامبر (ص) هر سال گسترده تر شود.

امام جمعه گرگان همچنین با تسلیت سالروز ارتحال نبی مکرم اسلام (ص) و سفارش اکید ایشان نسبت به محبت به اهل بیت (ع) از سوی مسلمانان، تصریح کرد: متاسفانه با وجود این سفارشات، مسلمانان نسبت به اهل بیت حق ناشناسی کردند و دو حکومت بنی امیه و بنی عباس، آزار و اذیت های زیادی به خاندان پیامبر (ص) رساندند.