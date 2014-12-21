۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه منصوب شد

بندرعباس - با حكم استاندار هرمزگان سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حكمي اسماعيل پاسلار را به عنوان سرپرست فرمانداري شهرستان بندرلنگه منصوب كرد.

در متن اين حكم آمده است: با استعانت از خداوند منان، نظر به تعهد و تجارب مفيد جنابعالي به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداري شهرستان بندرلنگه منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف محوله و در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و پيروي از منويات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مدظله العالي) و سياست هاي دولت تدبير و اميد موفق و سربلند باشيد.

شايان ذكر است؛ در كارنامه مديريتي اسماعيل پاسلار مسئوليت هاي معاون سیاسی و اجتماعي فرمانداري بندرلنگه، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداري بندرلنگه، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری میناب، بخشدار مرکزی جاسک و بخشدار سیریک ديده مي شود.

همچنين پيش از اين فيصل ضرغامي سرپرست فرمانداري بندرلنگه بود.

