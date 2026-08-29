رقابت ۴۰ هنرجوی بیرجندی در آزمون سراسری خوشنویسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی؛ مجتبی ابراهیمی رومنجان، اظهار کرد: آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران در روزهای چهارم، پنجم و ششم شهریورماه در دو بخش خط تحریری با خودکار و مداد و خط قلم‌نی برگزار شد.

وی افزود: در شعبه بیرجند ۴۰ نفر از هنرجویان در مقاطع مختلف در این آزمون حضور داشتند که در بخش خط تحریری، مقاطع مبتدی، تکمیلی و پیشرفته و در بخش خط قلم‌نی، مقاطع مقدماتی تا ممتاز را شامل می‌شد.

مدیر شعبه شورایی انجمن خوشنویسان ایران شعبه بیرجند با بیان اینکه این آزمون در فضایی مطلوب و با سلامت کامل برگزار شد، گفت: برگزاری منظم آزمون‌های انجمن خوشنویسان، زمینه ارزیابی و ارتقای سطح هنرجویان و علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی را فراهم می‌کند.

ابراهیمی رومنجان همچنین از آغاز ثبت‌نام ترم جدید آموزشی انجمن خوشنویسان بیرجند از مهرماه خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ شهریورماه با مراجعه حضوری به انجمن خوشنویسان شعبه بیرجند نسبت به ثبت‌نام در کلاس مورد نظر خود اقدام کنند.