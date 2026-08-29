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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

وزارت دفاع روسیه: حملات به مراکز لجستیک و بنادر اوکراین ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه: حملات به مراکز لجستیک و بنادر اوکراین ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات به زیرساخت‌های انرژی، سوخت و تدارکات در کی‌یف و سایر مناطق اوکراین که برای اهداف نظامی استفاده می‌شوند، ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته مجموعه‌ای از حملات دقیق را علیه مراکز لجستیک، بنادر، مسیرهای تدارکات و سایت‌های سوخت و انرژی در کی‌یف، حومه آن و مناطق مختلف اوکراین انجام داده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: دیشب و در طول شب ۲۹ آگوست، نیروهای مسلح روسیه به حملات هوایی گسترده به مراکز لجستیک و بنادر اوکراین که توسط نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شدند، ادامه دادند.

بر اساس این بیانیه، موارد زیر هدف قرار گرفتند:

- یک مرکز لجستیک در منطقه کی یف که انبارهای آن برای ذخیره قطعات موشک‌های «فلامینگو» استفاده می‌شود.

- یک پارکینگ کامیون سوخت و محل‌های تخلیه سوخت در بندر ایزمایل در منطقه اودسا در دریای سیاه

- انباری برای قطعات پهپادهای «FP۱ و FP۲»

- مرکز لجستیک و پایانه محموله‌های نظامی ورودی از کشورهای غربی

- مراکز لجستیکی مورد استفاده برای پشتیبانی از نیروهای اوکراینی و تأسیسات ذخیره‌سازی در بندر میکولایف در دریای سیاه.

کد مطلب 6931194

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