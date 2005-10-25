بحران در صيد كيلكا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،درطول پنج سال گذشته هجوم نوعي شانه دار آبزي به درياي خزر موجب كاهش 90 درصدي صيد كيلكا شد بطوريكه پيش بيني مي شود در سالجاري صيد كيلكا در درياي خزر كمتر از 14 هزار تن برسد .

مديرعامل اتحاديه كيلكاي مازندران با اشاره به اينكه از ابتداي سالجاري و به دليل مشكلات صيد كيلكا در درياي خزر حدود چهار ماه متوقف بوده ، تاكيد كرد: براساس برنامه ريزهاي صورت گرفته سالانه بايد حدود 120 هزار تن كيلكا از درياي خزر صيد مي شد كه اين رقم درسال 82 براساس آمار شيلات معادل 14 هزار تن و درسال گذشته به دليل مساعد بودن شرايط آب و هوايي به 15 تا 16 هزار تن رسيد .

از سوي ديگر مطابق آمار سازمان شيلات ، در فاصله سالهاي 78 تا كنون هجوم شانه دار آبزي به درياي خزر موجب كاهش و متوقف شدن صيد كيلكا و در نتيجه وارد شدن خسارت 700 ميليارد ريالي به صياددان شده است .

مهرداد قلي پور در مورد پرداخت خسارت وارده به صيادان كيلكا بابت سال 81 افزود: پس از گذشت سه سال و با پيگيريهاي مستمراعضاي اتحاديه پرداخت مبلغ دو ميليارد تومان خسارت باقي مانده سال 81 ( 5/4 ميليارد تومان ) تصويب و پس از تخصيص اعتبارلازم دراختيار ستاد حوادث غير مترقبه استانهاي گيلان و مازندران براي توزيع قرارخواهد گرفت

اين درحالي است كه به گفته مديرعامل اتحاديه كيلكاي مازندران هنوزهيچ اقدامي درمورد استمهال وامهاي دريافتي صيادان كيلكا صورت نگرفته است بطوريكه علي رغم اعلام رديف ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي پرداخت سه ميليارد و 250 ميليون تومان استمهال وام صياددان كيلكاو صنايع وابسته ( از سال 80 تا 83 ) ازطريق كمكهاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي اما كوتاهي اين وزارتخانه براي مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي موجب تاخير در پرداخت اين مبلغ شده است .

دبيرسازمان نظام مهندسي كشاورزي بحران موجود در زمينه شيلات را نتيجه صيد بي رويه ، آلودگي دريا، عدم كنترل ونظارت توسط شيلات، عدم هماهنگي با كشورهاي منطقه براي اجراي اتخاذ سياستهاي مناسب درمنطقه و برداشتهاي بي رويه در زمان تخم ريزي از دلايل ايجاد بحران در شيلات مي داند.

عبدالغفار شجاع با اشاره به بيكار شدن تعداد زيادي از خانوارهاي صياد ان دراستانهاي شمالي كشور افزود: به دليل مشكلات موجود در حال حاضر حدود دو هزار نفر از خانوارهاي صيادان در استان گيلان بيكار وعده اي نيزبه دليل فشار مشكلات زندگي، تحت پوشش كميته امداد قرار گرفته اند .

وي تاكيد كرد: صيد بي رويه كيلكا، افزايش تعداد لنج ها و شناورهاي صيادي و وجود شانه دار آبزي را از دلايل اصلي متوقف شدن صيد كيلكا در آبهاي خزر بوده است .

به نظر مي رسد علي رغم گفته هاي مسوولان مبني بر پيگيري و اجراي مطالعات كارشناسي درباره كاهش صيد كيلكا در درياي خزرو مبارزه هجوم شانه دار آبزي اما اقدامات فوق هنوز در مرحله آزمايش بوده و تا كنون اقدام عملي در اين زمينه مشاده نشده است .

مديرعامل اتحاديه كيلكاي مازندران تعديل شناورهاي صيادي را راه حل ريشه اي بحران كيلكا اعلام كرد و تاكيد كرد: با توجه به حجم بالاي خسارت وارده به صيادان كيلكا ، دولت مي تواند با بخشيدن اصل بدهي بانكي ناوگان هاي صيادي كيلكا ( كمتر از پنج ميليارد تومان ) و پرداخت مبلغ 100 ميليون به هرشركت بابت حق سنوات ، ابطال موافقت اصولي و فرصت شغلي كه از هر يك از صيادان گرفته شده نسبت به حل ريشه اي بحران صيد كيلكا اقدام كند.

اين درحالي است كه درجريان ملاقات اخير تشكلهاي صيادي شمال و جنوب كشور با وزير جهاد كشاورزي ، مهندس اسكندري نيز ضمن ارائه قول مساعد براي همكاري خواستار ارائه راهكارهاي مناسب براي حل مشكلات صيادان شد .

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