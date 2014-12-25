توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه ها سبب کاهش فساد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی صبح پنج شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل ثبت و احوال خراسان شمالی به مناسبت هفته ثبت و احوال، با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه های مختلف، اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیکی سبب افزایش و تسهیل خدمات دهی به مردم و نیز ارتقا کیفیت خدمات می شود.

وی با بیان این که افزایش خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی زمینه ساز کاهش فساد در ادارات می شود، اضافه کرد: باید همه دستگاه ها زمینه ارائه بخش اعظمی از خدمات خود به صورت الکترونیکی را در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی فراهم کنند تا دریافت خدمات از سوی مردم به آسانی و با کیفیت مطلوب صورت گیرد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی ارتقا کیفیت در ارائه خدمات دستگاه های اجرایی را منوط به توسعه خدمات الکترونیکی دانست و افزود: ثبت و احوال خراسان شمالی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اقدامات مناسبی را انجام داده است.

پرویزی در ادامه با اشاره به وضعیت جذب اعتبارات استان در سال جاری، اظهار داشت: تحقق و تأمین منابع مالی رابطه مستقیمی با مدیریت کارآمد و توانمند دارد.

به گفته وی در سال های گذشته وضعیت جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی در خراسان شمالی چندان مناسب نبود اما در سال جاری با فعالیت های دولت تدبیر و امید بخشی از مشکلات بودجه ای کشور مرتفع شده و اعتبارات عمرانی و جاری به میزان مطلوب تری در اختیار استان گذاشته شده اما با این وجود هنوز مشکلات به طور کامل برطرف نشده است.

پرویزی تصریح کرد: در ۹ ماهه گذشته از سال جاری تاکنون ۸۵ درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه های مختلف خراسان شمالی ابلاغ و تخصیص یافته که این میزان جذب اعتبار در استان تاکنون سابقه نداشته است.

مدیرکل ثبت و احوال خراسان شمالی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های این اداره کل، اظهار کرد: بر اساس بررسی سازمان مرکزی، اداره کل ثبت و احوال خراسان شمالی از برنامه پیش بینی شده سه درصد جلوتر است.

علی زاهدی نیا راه اندازی دو اداره مکانیزه در ادارات شهرستانهای بجنورد و جاجرم، راه اندازی هشت ایستگاه کارت هوشمند ملی، راه اندازی سامانه voip در سطح استان، تغییر بستر ارائه خدمات بر روی فیبر نوری، اتمام پروژه آرشیو اکترونیکی اسناد هویتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دفاتر ict را از جمله اقدامات اداره کل ثبت و احوال خراسان شمالی در سال جاری برشمرد.