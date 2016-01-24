به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی ظهر یکشنبه در نشست با روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران شهرستانهای خراسان شمالی گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه شهرداریها برخی از این مشکلات با همکاری و مشارکت شوراهای اسلامی مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اصلاح نظام اداری در شهرداریها به منظور رفع مشکلات موجود اظهار کرد: باید شهرداریها از روشهای سنتی از جمله ثبت نامه نگاریها، حمل و دفن زباله به صورت سنتی و ... دوری کنند.
پرویزی در خصوص تعدیل نیرو در شهرداریها توضیحاتی داد و گفت: اگر ساختار نیروی انسانی در شهرداریها اصلاح نشود چالشهای بسیار زیادی ایجاد خواهد شد.
به گفته وی اکثر نیروهای فعال در شهرداریها بدون توجه به نیاز و بدون برنامه شهرداریها جذب شدند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین با تاکید برسالم سازی فضای اداری در شهرداریها نیز افزود: با سالم سازی و قطع ارتباط ناسالم برخی از کارکنان شهرداری و شوراها با مردم مشکلات بسیاری مرتفع و خدمات موثرتری به شهروندان ارائه خواهد شد.
پرویزی از تحویل ۱۹ هزار و ۷۰۰ تن قیر رایگان به شهرداریها طی سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان امسال نیز ۱۰ هزار تن قیر به صورت رایگان به شهرداریها تحویل داده میشود و شهرداریها باید از آن به نحو مطلوبی برای انجام عملیات آسفالت، روکش و ... استفاده کنند.
وی اضافه کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به شهرداریها نیز بایستی به تدریج باب آن بسته شود چراکه افزایش پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان دهنده که هیچ گونه فعالیتی از سوی کارکنان شهرداری در این کمیسیون صورت نمی گیرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به بودجه ۹۵ شهرداریها نیز گفت: اگر شهرداریها افزایش درآمد داشته باشند امتیاز خوبی برای آنان محسوب میشود.
وی افزود: دیوان عدالت اداری برخی از عوارضها را لغو کرده است و پروندههای دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداریها افزایش بی رویهای دارد تا جایی که روزی ممکن است از انجام فعالیتهای شهرداریها جلوگیری شود.
پرویزی بیمه حوادث را نیز از سوی شهرداریها مورد تاکید قرار داد و گفت: در حال حاضر با چند شرکت بیمهای برای بیمه منازل مسکونی، دامی و ... در برابر تمام مخاطرات طبیعی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قرار داد منعقد شده است که این منازل تا سقف ۲۰ میلیون تومان بیمه میشوند.
وی با اشاره به سرانجام برجام نیز گفت: با انجام برجام شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین میتوانند پتانسیلهای خود را در حوزههای مختلف به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کنند.
استاندار خراسان شمالی همچنین تاکید کرد: شهرداریها نباید افراد متقاضی پروانه را به نظام مهندسی ارجاع دهند تا از این طریق از رانت خواری جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران شهر شهرستان مشکلات خود را به اطلاع استاندار خراسان شمالی برای پیگیری رساندند.
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