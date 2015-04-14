۲ هزار استخدام جدید در خراسان شمالی / تعیین تکلیف پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر پرویزی در دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، افزود: بر اساس مصوبه دولت آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی همه ساله طی دو مرحله در ماههای اردیبهشت و آبان ماه به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

وی اظهار داشت: آگهی اخیر اولین آزمون استخدام پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در فروردین ماه امسال ثبت نام آن آغاز شد مربوط به سهمیه باقی مانده سال گذشته است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه برای استخدام جدید در آبان ماه امسال، پیش بینی حدود دو هزار نفر است افزود: با برگزاری آزمون آبانماه ۹۴ وضعیت جذب نیروهای جدید تا پایان سال تعیین تکلیف و به کارگیری قبول شدگان نهایی در سال ۹۵ عملیاتی خواهد شد.

پرویزی تصریح کرد: سازمان سنجش کشور برگزار کننده کلیه آزمون های استخدامی خواهد بود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی یکی از اهداف شورای راهبری توسعه مدیریت استان را ساماندهی وضعیت استخدامی ها عنوان کرد و افزود: این آزمون ها به گونه‌ای خواهد بود که از تبعیضات ناروا جلوگیری و جلوی هرگونه شبهه‌ای را خواهد گرفت.

پرویزی در ادامه گفت:۷۰ درصد ملاک قبولی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی منوط به کسب نمره لازم در آزمون کتبی استخدام خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید نیروهای قراردادی با کار معین و مشخص که دارای تحصیلات مرتبط با پست‌های خالی هستند در آن پست‌ها به کارگیری می‌شوند.

استاندار خراسان شمالی افزود: شورای راهبری توسعه جانشین شورای عالی اداری بوده که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و ابلاغ ریاست جمهوری، مسائل اداری، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی، پژوهشی، مدیریتی و کاری استان‌ها در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.