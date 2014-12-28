به گزارش خبرگزاری مهر، بابک کریمی بازیگر، کارگردان، فیلمبردار و تدوینگر سینما، فارغ التحصیل فیلمبرداری از ایتالیا و تدوینگر و مدرس سینما در ایتالیا، 23 قطعه از عکس های فیلم «جدایی نادر از سیمین» را به گنجینه آثار اهدایی هنرمندان به پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل هدیه داد.

این عکس ها تصویرگر لحظات خاصی از پشت صحنه تنها فیلم ایرانی برنده جایزه اسکار است که خود بابک کریمی بازیگر فیلم جدایی نادر از سیمین 20 قطعه آن را عکاسی کرده است و تاکنون تنها یکبار دریک نمایشگاه در فرانسه به نمایش درآمده است.

بابک کریمی در متن اهدای این هدیه به صندوق حمایت از فیلمسازان مستقل فیلم کوتاه و مستند آورده است:

«هر فیلم یک سفر است/ سفری جادویی در یک دنیای خیالی/ بازیگری مرا به دوران کودکی ام می برد. زمانی که پاهایم روی زمین بود و ذهنم در هوا/ «جدایی» یکی از بهترین تجربیات انسانی من بود، این را همان موقع حس می کردم/ این عکس ها خاطرات لحظه های من است از آن روزها/ برای تماشاچی شاید فقط یک فیلم باشد، ولی برای من یک فصل زندگی است.»

این هدایا در کنار هدایای اهدایی سایر هنرمندان و هنردوستان کشور قرار است بزودی در قالب یک نمایشگاه و با شرایطی خاص در جهت اعتلای سینمای مستقل کوتاه و مستند کشور به تجار، مجموعه داران و علاقه مندان فروخته شود و از مبالغ به دست آمده برای تولید و حمایت از فیلم های مستقل کوتاه و مستند، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید و هفته های فرهنگی فیلم، بورسیه های هنری و هر گونه تلاش در جهت رشد و پیشرفت فیلمسازان مستقل فیلم کوتاه و مستند ایرانی استفاده شود.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید 23 تا 25 دی ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.