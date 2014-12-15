مستندهای راه یافته به جشنواره «خورشید» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب آثار چهارمین دوره جشنواره «خورشید» متشکل از رامتین شهبازی، وحید وکیلی فر، مونا زاهد، محمود رحمانی، مهدی یارمحمدی، جمال رحمتی، جمال اسکویی، مهدی جواهریان، مریم فیروزی، از میان 403 عنوان فیلم رسیده به دبیرخانه، 17 فیلم مستند را شایسته حضور در بخش‌های مسابقه این جشنواره می دانند.

بدین ترتیب فیلم های «زندگی پنهان» و «مورچه ها» به کارگردانی دلاور دوستانیان، «روزی عمو یدالله و همسرش» به کارگردانی مرتضی زنجانی، «زندگی شاید همین باشد» به کارگردانی سیدمهدی موسوی، «دست به مهره» به کارگردانی سیدوحید حسینی، «کافه، خیابان، پیاده رو» به کارگردانی میثم حسن زاده و سیاوش طیب طاهر، «هدیه ای به نام زندگی» به کارگردانی شرمین مجتهدزاده و مجید سعیدی، «خون مردگی» به کارگردانی محمد کارت، «سهم من» به کارگردانی مریم پیربند، «روی زیرزمین» به کارگردانی ماهان خمامی پور، «قاب تنهایی» به کارگردانی فریبا رستمی جلیلیان، «بغض هامون» به کارگردانی محسن شیرزایی، «اتاق دوم» به کارگردانی سروناز علم بیگی، «عروسک کاموایی» به کارگردانی عزت الله پروازه، «واسونک» به کارگردانی امید شریفی و محسن مقدم، «دوازده سالگی» به کارگردانی رضا عبیات، «الرماد» به کارگردانی حبیب باوی ساجد به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کردند.

چهارمین دوره جشنواره «خورشید» به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل، 23 تا 25 دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.