پروژه های عمرانی نیمه تمام بروجرد طی ۳ ماه آینده تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان عصر یکشنبه در شورای اداری شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان با انتقاد از وضعیت نامناسب عملیات اجرایی برخی از پروژه های نیمه تمام عمرانی و رها شدن و بلاتکلیف بودن آنها، اظهار داشت: برخی از پروژه های عمرانی شهرستان نیمه تمام رها شده و از توجیه اقتصادی افتاده اند.

وی با بیان اینکه طولانی شدن پروژه های عمرانی شیرینی بهره برداری از آنها را در کام مردم تلخ کرده است افزود: بطور قطع با طولانی شدن این پروژه ها اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل آنها افزایش یافته است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی بروجرد می بایست برای تخصیص اعتبارات این پروژه ها و ادامه عملیات اجرایی آنها ظرف سه ماه آینده اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری مجدانه مدیران دستگاههای اجرایی در راستای تخصیص اعتبارات لازم برای پروژه های نیمه تمام عمرانی بروجرد بیان داشت: برخی از اعتبارات به صورت ملی و استانی اختصاص یافته که مدیران می بایست برای اخذ سهم شهرستان برای تکمیل پروژه ها اقدام کنند.

پورقایمان افزود: باید تلاش شود تا در فصل گرم سال پروژه های عمرانی بیمارستان آیت اله بروجردی، مدارس نیمه تمام در سطح شهرستان، پروژه های شهرداری، و پروژه های بخش کشاورزی و سدهایی که اعتبارات ملی دارند هر چه سریعتر پیگیری و تکمیل شوند.

وی در ادامه از رکود اقتصادی واحدهای صنعتی بروجرد انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان به دلایل واهی به تعطیلی کشیده شده که این امر موجب بیکار شدن نیروها شده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با بیان اینکه درصد بیکاری جوانان بروجردی در حال افزایش است، اظهار داشت: استقبال از سرمایه گذاران و فراهم آوردن بستر حضور بخش خصوصی در شهرستان به ایجاد اشتغال در بروجرد منجر شده و موجب رونق اقتصادی مردم می شود.

وی با بیان اینکه هر واحدی صنعتی که بتواند اشتغال موجود خود را حفظ کند از آن حمایت خواهیم کرد یادآور شد: برای تکمیل ۷۲ طرح اشتغالزا در بروجرد ۴۵ میلیارد تومان اختصاص یافته که اگر تکمیل شوند دو هزار نفر مشغول به کار می شوند.

فرماندار شهرستان بروجرد در پایان با تاکید بر اینکه با حاکم شدن فضای همکاری و همدلی تمامی مشکلات حل خواهند شد از مسئولین دستگاههای اجرایی خواست تا نسبت به تکریم ارباب رجوع اهتمام ورزیده و نظم و انضباط کاری را در ادارات رعایت کنند.