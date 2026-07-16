هشدار فرماندار کهگیلویه درباره طرح های ۱۴ ساله؛مردم دیگر منتظر نمانند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کاظمی‌جو ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد، با انتقاد از روند طولانی اجرای برخی پروژه‌های عمرانی، بر ضرورت آسیب‌شناسی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌ها سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آنها گذشته است، اظهار کرد: پروژه‌ای که ۱۴ سال از عمر آن می‌گذرد، دیگر برای مردم قابل توجیه نیست و باید مشخص شود چرا با وجود اختصاص اعتبار، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

فرماندار کهگیلویه افزود: فرسایشی شدن پروژه‌های عمرانی باعث شده است مردم همچنان چشم‌انتظار تکمیل طرح‌هایی باشند که قرار بود در مدت زمان مشخص به پایان برسند.

وی خواستار برگزاری نشست ویژه‌ای با حضور معاون عمرانی استاندار، نمایندگان استان و دستگاه‌های اجرایی برای بررسی وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام شد و گفت: باید پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت، ضرورت و اثرگذاری برای مردم اولویت‌بندی شوند.

کاظمی جو با اشاره به محدودیت منابع اعتباری کشور و استان بیان کرد: در شرایط کنونی، اعتبارات باید به سمت اولویت‌های اساسی از جمله حوزه‌های آب، راه و ورزش هدایت شود تا بیشترین بهره‌وری برای مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های راه و پل در استان ادامه داد: گاهی برای یک پروژه اعتبار اختصاص می‌یابد، اما به دلیل مسائل مختلف اجرایی، بهره‌برداری از آن به تأخیر می‌افتد و این موضوع باید مدیریت شود.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه مسئولان استانی پیگیر رفع مشکلات پروژه‌های عمرانی هستند، تصریح کرد: ادامه وضعیت فعلی و طولانی شدن اجرای طرح‌ها، هزینه‌های بیشتری به همراه دارد و ضرورت دارد برای پایان دادن به این روند، تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: مردم انتظار دارند پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز آنها گذشته است، از حالت بلاتکلیف خارج شده و زمان مشخصی برای تکمیل و بهره‌برداری آنها اعلام شود.