به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که ساعت 21:30 تاریخ های یاد شده به تهیه کنندگی افشین معصومی مدیر موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار برگزار می شود، قطعاتی متفاوت از موسیقی منطقه های کردستان و لرستان به خوانندگی فرج علیپور و شاهو عندلیبی از هنرمندان صاحب نام موسیقی سنتی ایرانی برای علاقه مندان اجرا می شود.

در این کنسرت که تنظیم قطعات آن توسط میلاد علیپور انجام گرفته فرج علیپور خواننده و نوازنده کمانچه، شاهو عندلیبی خواننده، مسلم علیپور کمانچه، حمید بهروزی نیا تار، بابک غسالی و مریم خدابخش بربت، شایان ریاحی سازهای کوبه ای، شهریار نظری دف، میلاد علیپور تار، بابک پیمانی تنبک، داود رحمان پور سنتور،محسن کیهانی نژاد سرنا و بالابان اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

فرج علیپور از نوازندگان صاحب نام موسیقی لری و لکی است که تا کنون آثار متعددی توسط وی به عنوان خواننده و نوازنده از جمله داغ شقایق، تال، شادیانه، درسوگ آفتاب، شکوفه‌های موسیقی لرستان، چوپی، عزیز دل، میراث عشق، شانه شکی، سوز سیل، قالیباف منتشر شده است.

این هنرمند طی سال‌های گذشته تا کنون در کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلیس، سوئد، دانمارک، نروژ، استرالیا ، و عراق کنسرت هایی را برگزار کرده که هرکدام با استقبال قابل توجه مخاطبان قرار گرفته است.

شاهو عندلیبی نیز از هنرمندان جوان و صاحب نام این سالهای موسیقی ایران است که پیش از پایان تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر فراگیری مقام ها و آواز کردی را از کودکی زیر نظر پدرش زنده ایرج عندلیبی آموخت.

فراگیری نوازندگی نی و ردیف میرزا عبدالله نزد جمشید عندلیبی، فراگیری گروه نوازی و بداهه نوازی زیر نظر مجید درخشانی، آموختن جواب آواز در محضر محمد رضا شجریان، همکاری با گروه مولانا به سرپرستی محمد جلیل عندلیبی، همکاری با گروه تنبور شمس به سرپرستی کیخسرو پور ناظری، اجرای برنامه زنده به عنوان خواننده در گروه عندلیبی ، همکاری با گروه « خورشید و ماه» به سرپرستی مجید درخشانی، همکاری با محمدرضا شجریان در کنسرت «غوغای عشقبازان» اصفهان و برگزاری کنسرت های متعدد داخلی و خارجی از جمله اجلاس سران شانگهای کشور چین، کاخ ورسای فرانسه، بزرگداشت مولانا در یونسکو و کشورهای روسیه، آلمان، دانمارک و فرانسه از جمله فعالیتهای موسیقایی شاهو عندلیبی در عرصه موسیقی است.

همکاری در تولید آلبوم های فصل باران، آسمانه، گنج نهان، بودن و سرودن و دیدارها، مستان سلامت می کنند، نیشتمان ،سکوت و چوپی نیز از جمله آثاری هستند که این هنرمند به عنوان نوازنده، آهنگساز و خواننده همکاری داشته است.